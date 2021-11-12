Модный эксперт объяснила, почему Кейт Миддлтон все чаще не носит сумочку

Отсутствие сумочки в руках Кейт Миддлтон – это не просто модное решение. За ним стоит куда более важное послание.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в последнее время все чаще появляется на публике без клатча или сумочки в руках, и модные эксперты уверены, что это говорит о все более возрастающей уверенности жены принца Уильяма в себе, пишет Daily Mail.

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В частности, во время посещения Имперского военного музея в Лондоне, где открывала две новые галереи, она была без сумочки. Также в ее руках не было традиционного клатча во время посещения премьеры фильма "Не время умирать" в королевском Альберт-холле и на церемонии награждения премии Earthshot Prize.

[ + – ] Кейт Миддлтон все чаще появляется на публике без сумочки Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на Earthshot Prize Awards Фото: Getty Images

[ + – ] Герцогиня Кембриджская выделяется, благодаря нарядам, и предпочитает не усложнять образ дополнительными аксессуарами Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуоллской Фото: Getty Images

По словам стилистов, такое решение может быть чем-то большим, нежели модный выбор.

"Коллекция роскошных сумок герцогини Кембриджской получила одобрение даже самых взыскательных дизайнеров сумок, но многие заметят, что Кейт в последнее время отказалась от них. Аксессуары часто были умным трюком для членов королевской семьи, чтобы занять нервные руки. Теперь, когда Кейт является ключевой частью королевской семьи более 10 лет, ей больше не нужны уловки, чтобы отвлечь внимание от рук, и вместо этого она может свободно выступать на публике", – говорит стилист Ханна Эйхлер.

Она добавила, что, приобретя уверенность в себе, Кейт Миддлтон на публичных выступлениях и при взаимодействии с представителями общественности демонстрирует желание казаться более искренней.

[ + – ] При общении с людьми Кейт выражает большую заинтересованность, подчеркивая это жестами

"Руки считаются эмоциональным барометром, и поэтому использование рук для выражения своих чувств позволяет Кейт больше коммуницировать с теми, с кем она говорит", – пояснила Эйхлер.

Что же касается того, куда герцогиня может спрятать личные вещи, когда не берет сумочку, то эксперт обратила внимание на один момент:

"Кейт часто выбирает пальто с замаскированными и накладными карманами, чтобы сохранить ограниченное количество личных вещей".

Напомним, герцогиня Кембриджская показала, как носить приталенное пальто, а также продемонстрировала самое стильное пальто сезона.