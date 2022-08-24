В новой школе детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть кролики, куры и свиньи

Кроме латыни и точных наук, дети будут изучать пчеловодство и проводить время с животными.

Недавно принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей переехали в Виндзор. Кембриджи будут жить в относительно скромном коттедже Adelaide Cottage недалеко от дома королевы в Виндзорском замке, а их наследники — Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — пойдут в школу Ламбрук в 15 минутах езды от территории замка.

В этом дорогом учебном заведении есть множество крутых удобств, которые точно понравятся школьникам. Но самое удивительное, что можно было ожидать от новой школы — там есть живой уголок с кроликами, курами, свиньями и даже пчелами.

Как пишет Marieclaire, в свободное от учебы время дети могут навещать животных, гладить их и ухаживать за ними.

Постоянная близость к очаровательным пушистикам — далеко не единственная привилегия в Ламбруке.

У школьников есть огромная территория размером в 52 акра, по которой они могут гулять, а также бассейн, поле для гольфа, танцевальная студия и студия искусств. В Ламбруке строгие правила и тяжелая учебная программа — например, дети с пятого класса изучают латынь.

Однако помимо наук, маленькие кембриджцы смогут освоить такие разнообразные навыки, как пчеловодство, игра в крикет и кулинария.

Как известно, дети Кембриджей обожают спорт. Старшему сыну принца Уильяма Джону нравится теннис, а его сестре принцессе Шарлотте — футбол. В этом они, безусловно, походят на своих родителей, так как Уильям регулярно играет в поло , а Кейт Миддлтон любит теннис. Также оба высокопоставленных члена королевской семьи также являются покровителями спортивных организаций.

Также известно, что Шарлотта увлекаются фотографией и любит рисовать. Художественные наклонности девочка наверняка унаследовала от своей мамы, которая изучала историю искусства и страстно увлекалась фотографией. Кейт Миддлтон до сих пор не оставила своей хобби. На каждый день рождения детей она делает их портреты, а также иногда фотографирует других членов королевской семьи.

Фокус ранее писал о том, что семья Кембриджских прибыла в Шотландию, чтобы провести здесь последние недели лета с детьми, однако супруги прибыли по отдельности. Кейт Миддлтон прилетела эконом-классом вместе с семилетней принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Луи.