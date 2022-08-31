В Балморал привезли электрическую коляску и ортопедический матрас для Елизаветы II

По территории Балморала королева передвигается на багги для гольфа.

Здоровье 96-летней королевы Елизаветы II продолжает желать лучшего, и чтобы сделать свои будни максимально комфортными, монарх прибегает к помощи. По замку в Балморале она передвигается на электрической коляске, а спит на водном отртопедическом матрасе. И то, и другое ей привезли в Шотландию еще в июле, когда королева приехала туда на традиционные каникулы, пишет Daily Mail.

По словам обозревателя таблоида Эфраима Хардкасла, перед прибытием монарха в замок большой фургон доставил некоторые "удобства", включая электрическую коляску и специальную ортопедическую кровать из резиденции Ее Величества в Виндзоре.

Также королева для передвижения по территории поместья использует багги для гольфа. Впервые она была замечена на нем в начале этого года, когда посетила Цветочную выставку в Челси. Цена багги – 62 тысячи фунтов стерлингов. Он изготовлен датским производителем Garia и имеет ряд высококачественных дополнений.

[ + – ] Королева в багги для гольфа Фото: Getty Images

Четырехместное транспортное средство имеет запас хода 50 миль и может развивать скорость до 43 миль в час. Сообщается, что на борту есть мини-бар для длительных поездок по территории замка.

Багги оснащен 10,1-дюймовым экраном рядом с рулевым колесом для карт и обновлений погоды, а также дверью "погодного ограждения", 14-дюймовыми легкосплавными дисками, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и подстаканниками.

В Балморале монарх будет находиться до конца октября, однако на следующей неделе появится на публике, чтобы назначить нового премьер-министра.

Сейчас королева наслаждается времяпрепровождением в кругу своей семьи. Принц Чарльз, принц Эдвард, леди Луиза и сэр Тим Лоуренс в настоящее время тоже в Балморале и были сфотографированы на выходных в церкви в Крати Кирк. Также там до сих пор гостят герцоги Кембриджские с детьми.

Напомним, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пойдут в новую школу. Она славится своими удобствами и популярна среди богатых британцев.