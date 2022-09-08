Меган Маркл і принц Гаррі скасували виступ у Лондоні через стан королеви

У Букінгемському палаці кажуть, що "треба готуватися до найгіршого".

Меган Маркл і принц Гаррі, які мали в межах свого європейського турне з'явитися в Лондоні на церемонії вручення нагород WellChild, скасували виступ і терміново виїхали в Балморал, де зараз перебуває королева Єлизавета II, через чутки про її погіршення стану, повідомляє Hello. На заході герцоги Сассекські збиралися вшанувати пам'ять дітей, які надихали найбільше, та молодих людей, які нині борються із серйозними чи складними проблемами зі здоров'ям.

Новини про скасування участі Гаррі та Меган з'явилися на тлі зростання побоювань за здоров'я монарха. У четвер вранці офіційний представник заявив:

"Після подальшого обстеження цього ранку лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності й рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в комфорті й перебуває в Балморалі".

Членів королівської сім'ї проінформували про розвиток подій, оскільки принц Вільям, герцог і герцогиня Корнуольські вирушили в замок Балморал.

Побоювання за здоров'я королеви виникли у вівторок під час зустрічі 96-річної королеви з новим прем'єр-міністром Ліз Трасс. Крім того, що вона спиралася на тростину, королівські шанувальники швидко помітили значний синець на руці.

Водночас у Букінгемському палаці скасували зміну варти.

Кореспондент BBC вийшов в ефір у чорному костюмі, а шапка офіційного сайту інформаггентства також змінила колір із червоного на чорний. Наближені до корони журналісти повідомляють, що представникам ЗМІ дали вказівку чекати на отримання особливо важливої звістки.

"Треба готуватися до найгіршого", — передає кореспондент ВВС з пулу британської корони.