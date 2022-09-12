Не все так гладко. Що передало спільному виходу принців Вільяма та Гаррі на публіку

Принц Гаррі не приєднався до батька та старшого брата в ніч смерті королеви.

Поява "неймовірної четвірки" в складі принца та принцеси Вельських, а також принца Гаррі та Меган Маркл стала однією з найобговорюваніших подій у потоці новин про те, як Великобританія прощається з королевою Єлизветою II, яка померла 8 вересня. Після кількох років розколу брати разом із дружинами вперше разом приїхали у Вінздор, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.

Онуки королеви спілкувалися з шанувальниками, відповідали на слова співчуття, проте експерти з мови тіла побачили чимало моментів у поведінці пар, якими дійшли висновку, що до справжнього примирення братам ще дуже далеко. А високопоставлене джерело при королівській родині взагалі розповіло Річарду Кею з Daily Mail історію про те, що в ніч смерті королеви принц Гаррі не зустрічався з батьком і братом у Балморалі.

Замість того, щоб приєднатися до свого батька, короля Чарльза III, і старшого брата в Біркхоллі, Гаррі залишився в Балморалі з іншими дітьми королеви — принцами Ендрю та Едвардом і принцесою Анною.

"Тієї ночі в королівському маєтку було організовано дві вечері, і був чіткий поділ: один був для нового короля та його спадкоємця, інший — для решти членів родини", — сказав інсайдер.

У день смерті королеви принц Гаррі мав виступити в Лондоні на церемонії вручення нагород Wellchild Awards, але терміново скасував свою промову та вирушив у Балморал, проте вже не застав бабусю в живих. Він приїхав за годину після того, як смерть Її Величності була офіційно підтверджена.

Ще одне королівське джерело повідомило виданню Telegraph, що принц Вільям і Кейт, принцеса Вельська, вважають, що "в центрі уваги має бути виключно цей період глибокої жалоби та нічого більше. У центрі уваги має бути лише його покійна бабуся".

За інформацією ЗМІ, принц Вільям першим зробив крок до примирення з братом на згадку про бабусю, і Гаррі, поступившись своєю гордістю, прийняв "оливкову гілку". Однак джерела припускають, що спільному виходу "четвірки" передували довгі переговори, які затримали прибуття Сассексів як мінімум на 45 хвилин.

Ідучи до Віндзорського замку, ворота якого були вистелені квітами, пари трималися окремо. Вільям і Кейт розмовляли з людьми на одній стороні дороги, а Гаррі та Меган — на іншій.

Востаннє брати з подружжям з'являлися разом на публіці після Дня Співдружності 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, труну з тілом королеви Єлизавети II відвезли з Балморалу до Единбурга, після чого його доставлять у Лондон.