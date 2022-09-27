Кронпринцесса Дании Мария станцевала с мужем в роскошном алом платье (видео)

Пара посетила гала-ужин в честь 50-летия правления Маргрете II.

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50-летняя кронпринцесса Дании Мария вместе с мужем, принцем Фредериком, посетила гала-ужин в замке Кристианборг в Копенгагене для правительства, датского парламента и датских членов Европейского парламента, посвященный золотому юбилею королевы Маргрете II, где вместе с более чем 350 гостей сплясала в огромном бальном зале традиционный танец.

Les Lanciers – это кадриль, исполняемый гостями во время вечеринки в Королевском доме, и эта традиция установилась еще в 1950-х годах.

Мария и Фредрик кружили по залу, переходя от одного партнера к другому, а затем неоднократно возвращались, чтобы обнять друг друга.

В платье цвета фуксии на одно плечо от датского дизайнера Дэвида Андерсона, которое она впервые надела еще в 2017 году, принцесса выглядела роскошно. Образ дополнили бриллиантовая тиара и серьги, а в руках Мария держала клатч.

Самой виновницы торжества на празднике не было. За несколько дней до этого у Маргрете II обнаружился положительный результат на Covid, поэтому она была вынуждена пропустить мероприятие. Вместо нее на ужине присутствовала ее сестра, принцесса Бенедикта.

Принцесса появилась на публике впервые после того, как ее не пригласили на похороны королевы Елизаветы II. Внимательные журналисты удивились отсутствию кронпринцессы на церемонии, несмотря на то, что ее муж и свекровь сидели в первом ряду Вестминстерского аббатства, которое было заполнено королевскими особами со всего мира.

Ожидалось, что датская королевская семья прибудет в полном составе, однако Мария не приехала. Согласно заявлению датской королевской семьи, первоначальное приглашение принцессы Марии на похороны было сделано по ошибке.

"В приглашении из протокола британского министерства иностранных дел допущена прискорбная ошибка. Таким образом, только королева и наследный принц с датской стороны примут участие в государственных похоронах королевы Елизаветы II", – подтвердил Королевский дом датскому таблоиду BT.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская была в числе приглашенных на похороны королевы Великобритании.