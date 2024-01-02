Кронринцесса Дании Мэри вышла на публику в уникальной тиаре с бриллиантами и рубинами

Это был первый выход кронпринцессы Мэри и ее супруга, кронпринца Фредерика, после объявления королевы Маргрете об отречении от престола. Будущая королева показала, что готова к новой роли.

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Кронпринцесса Дании Мэри, без пяти минут жена короля Дании после отречения королевы Маргрете II от престола в новогоднюю ночь, посетила роскошный праздничный банкет вместе с другими членами своей семьи, пишет Hello.

Члены королевской семьи собрались во дворце Кристиана VII в Амалиенборге 1 января вместе с принцем Иоахимом, принцессой Марией и принцессой Бенедикте на новогоднем приеме и банкете.

Королева Маргрете выглядела восхитительно в красном, выходя из машины. Она сочетала свое платье с приталенной талией, юбкой А-силуэта и рюшами с бриллиантовой тиарой, аккуратно уложенной на элегантную прическу. Красная помада добавила образу гламура. Образ Маргрете дополнила длинным меховым пальто и черной маленькой сумочкой.

Королева Дании Маргрете II Фото: Getty Images

Тиара королевы заслуживает отдельного внимания. Ее Величество выбрала тиару "Жемчужина Пуаре" с восемнадцатью жемчужинами грушевидной формы, которую она носила несколько раз с тех пор, как взошла на трон в январе 1972 года. Первоначально это считалось свадебным подарком, преподнесенным принцессе Луизе Прусской в 1825 году.

В свою очередь кронпринцесса Мэри выглядела царственно в темно-розовом бархатном платье с длинными рукавами, округлым вырезом, украшенным поясом, подчеркивающим ее талию, и шлейфом. Она уложила свои темные волосы в прическу, увенчанную датской рубиновой тиарой Parure, состоящей из сверкающих листьев, усеянных розовыми ягодами из рубинов. В комплекте с тиарой шло ожерелье, но королевская особа предпочла сохранить сдержанность своих украшений, позволив тиаре и воротнику Ордена Слона занять центральное место.

Будущие король и королева Дании: кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик Фото: Getty

Маргрете II объявила о своих планах уйти с поста монарха в канун Нового года. В заявлении, опубликованном в социальных сетях и на официальном сайте королевской семьи, она, в частности, сказала:

"Я решила, что сейчас подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я последовала за своим любимым отцом, я отступлю, поскольку Королева Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику".

В заключение она выразила свои добрые пожелания будущим королю и королеве, добавив:

"Я надеюсь, что новые король и королева будут встречены с таким же доверием и преданностью, которые выпали на мою долю. Они этого заслуживают! Дания этого заслуживает".

Член королевской семьи, которого по-прежнему будут называть "Ваше Величество", рассказала, что пришла к этому решению после "обширной" операции на спине в феврале 2023 года.

Ранее Фокус писал, что королева Дании заболела Covid-19 после похорон Елизаветы II.