Общалась с Карлом III: королева Дании заболела Covid-19 после похорон Елизаветы II (фото)

82-летняя монархиня временно передала все свои официальные обязанности своему сыну и наследнику престола принцу Фредерику и его жене принцессе Мэри.

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Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом после посещения похорон королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, которые прошли 19 сентября в Лондоне. Об этом сообщили в датском королевском дворце, передает издание The Guardian.

82-летняя монархиня Маргрете, которая находится на троне уже более 50 лет, отменила все свои официальные обязанности после того, как получила положительный тест на Covid-19.

Ее старший сын, наследник престола принц Фредерик и его жена принцесса Мэри займут место королевы на ужине с датскими правительственными чиновниками и членами парламента.

Отметим, что на похоронах Елизаветы II королева Маргрете II встречалась и близко общалась с новоиспеченным монархом Британии Карлом III.

[ + – ] Королева Дании Маргрете II и король Великобритании Карл III

Последний раз датская королева болела коронавирусом в феврале. Тогда в королевском дворце заявляли, что она получила три дозы вакцины против Covid-19. В январе она отметила 50-ю годовщину своего вступления на престол сокращенным праздником из-за коронавируса.

Напомним, 19 сентября Фокус писал, что на похороны королевы Елизаветы II приехали первые лица государств и монархи со всего мира. Большинство европейских королей и королев связаны с британской королевской семьей родственными узами. Попрощаться с королевой приехали монаршие семьи из Испании, Нидерландов, Дании и Норвегии.

Также на похоронах королевы присутствовала украинская делегация во главе с Еленой Зеленской и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Первая леди встретилась с Кейт Миддлтон. После этого Шмыгаль и Зеленская поговорили с королем Карлом III и пригласили его в Украину.