Спілкувалася з Карлом III: королева Данії захворіла на Covid-19 після похорону Єлизавети II (фото)

82-річна монархиня тимчасово передала всі свої офіційні обов'язки своєму синові та спадкоємцю престолу принцу Фредеріку та його дружині принцесі Мері.

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Королева Данії Маргрете II заразилася коронавірусом після відвідування похорону королеви Сполученого Королівства Єлизавети II, який відбувся 19 вересня в Лондоні. Про це повідомили у данському королівському палаці, передає видання The Guardian.

82-річна монархиня Маргрете, яка перебуває на троні вже понад 50 років, скасувала всі свої офіційні обов'язки після того, як отримала позитивний тест на Covid-19.

Її старший син, спадкоємець престолу принц Фредерік та його дружина принцеса Мері займуть місце королеви на вечері з данськими урядовцями та членами парламенту.

Зазначимо, що на похороні Єлизавети II королева Маргрете II зустрічалася і близько спілкувалася з новоспеченим монархом Британії Карлом III.

[ + – ] Королева Данії Маргрете II та король Великобританії Карл III

Востаннє датська королева хворіла на коронавірус у лютому. Тоді у королівському палаці заявляли, що вона отримала три дози вакцини проти Covid-19. У січні вона відзначила 50-ті роковини свого вступу на престол скороченим святом через коронавірус.

Нагадаємо, 19 вересня Фокус писав, що на похорон королеви Єлизавети II приїхали перші особи держав та монархи з усього світу. Більшість європейських королів і королів пов'язані з британською королівською родиною спорідненими узами. Попрощатися з королевою приїхали монарші сім'ї з Іспанії, Нідерландів, Данії та Норвегії.

Також на похороні королеви була присутня українська делегація на чолі з Оленою Зеленською та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Перша леді зустрілася з Кейт Міддлтон. Після цього Шмигаль та Зеленська поговорили з королем Карлом III та запросили його в Україну.