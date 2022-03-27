"Закончится война — будет посветлее". Как живет Одесса в военное время

Крупный приморский город продолжает готовиться к обороне: укрепления, повсюду патриотическая символика, а также шутки и уверенность в победе. Одесса не изменяет себе.

24 февраля в Одессе прогремели взрывы. Городской сайт Думская сообщил о работе ПВО. На протяжении дня сообщали о взрывах в городе и области. В результате атаки военной части в Подольском районе Одесской области погибли 22 человека. Во второй половине дня начали минировать десантоопасные участки побережья.

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До конца февраля жители Одессы слышали взрывы, когда работала ПВО. Новости на местном ресурсе в основном о том, что город готовится к обороне — создают противотанковые ежи, устанавливают ограждения, снаряжают терроборону, принимают беженцев.

Воздушные тревоги, подготовка укрытий, работа ПВО. Попадания в области. А 21 марта военные корабли РФ обстреляли жилые дома в южной части города.

Фокус расспросил одесситов о том, как живет приморский город в условиях войны.

"Занимаюсь волонтерством, чтобы знать, что приношу пользу"

В мирное время Оксана — бизнес-аналитик DataArt, а сейчас — волонтер.

"Занимаюсь этим, чтобы отвлечься и чтобы почувствовать, что приношу хоть какую-то пользу. Организация моей психики не позволяет остановиться, потому что сразу "развозит". Ну и там много крутых людей, общение с ними вдохновляет", — говорит Оксана.

По ее словам, волонтерский центр принимает помощь от частных лиц и предприятий, все это сортируют по категориям: продукты, медицина, гигиена и одежда/снаряжение. Параллельно принимают заявки, которые волонтеры обрабатывают и передают в логистику, оттуда все необходимое доставляют в пункт назначения.

"Собственно, так все работает с самого первого дня, когда мы зашли в пустое помещение", — отмечает она.

Оксана говорит что в волонтерский центр ее привела подруга, которую привела ее подруга: "Думаю, у всех по-разному было, но в общем идея в том, чтобы люди приходили надежные, за которых кто-то может поручиться".

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Жительница Одессы говорит, что в центре не ощущается недостаток продуктов — в магазинах можно купить хлеб, курятину, крупы.

"Насколько вижу по волонтерской работе – закупить большие объемы консервов, круп и вкусностей тоже не составляет проблемы", — делится Оксана.

По ее словам, в центре работают некоторые аптеки, открываются кофейни и даже несколько ресторанов с доставкой.

"Из медикаментов ничего экзотического искать не приходилось, но все для домашней аптечки купить можно. Слышала от коллег, что есть проблемы с лекарством для щитовидной железы, но лично не сталкивалась", — говорит волонтер.

По наблюдениям Оксаны, Одесса продолжает готовиться — много где организованы укрепления, повсюду флаги, патриотическая символика и, "конечно же, соответствующие указатели для оккупантов".

"Я не думаю, что сейчас есть хоть один город в Украине, где люди могут чувствовать себя безопасно. Но в Одессе спокойно, кроме единичных звуков ПВО и стрельбы вследствие учений в городе, наоборот, абсолютная (и очень необычная) тишина. Звуки воздушной тревоги уже не пугают — а для некоторых, к сожалению, больше не становятся сигналом уйти в укрытие", — описывает свои впечатления от жизни в военной Одессе Оксана.

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"У нас дома — бабушка с дедушкой около 80 лет. Куда их везти?"

Александр живет в Одессе не первый десяток лет. Одессит рассказал Фокусу, как обстоят дела в спальном микрорайоне города, в поселке Котовского.

"Поначалу аптеки были закрыты, в магазинах опустели полки. А потом все понемногу устаканилось. Сейчас можно купить продукты — на оптовом рынке гречку продают по 90 грн/кг, в "Таврии" — по 70 грн/кг, а в небольшом магазинчике неподалеку от дома удалось купить по 50 грн/кг, там отпускали только по 2 кг в одни руки", — отвечает Александр на вопрос о продуктах и ценах.

По его словам, муки, соли, сахара не хватало, все это стало появляться в продаже только в середине марта. Были очереди к банкоматам.

"Я пытался снять деньги на кассе в "Сильпо" после того, как в новостях сообщили, что так можно. Мне сказали, что у них нет налички", — говорит Александр.

Он рассказывает, что некоторые дороги в поселке Котовского перегорожены бетонными блоками, но так, что проехать можно.

"Машин хватает, бывают пробки. На АЗС появилось топливо. Я заправлял машину газом по 25 грн за литр. На тот момент бензин стоил 43 или 45 грн/л", — отмечает одессит.

В ответ на вопрос, почему остается в Одессе, Александр говорит: "Нам с женой проблематично уехать — у нас дома дедушка с бабушкой по 80 лет, которые еле ходят. Двое котов. Куда их везти? Сидим дома".

Когда ударили по военному полигону в 4 км от поселка, было слышно и страшно, делится Александр. После этого попробовали перебраться из многоквартирного дома в частный сектор к родственникам, но бабушка с дедушкой не выдержали и трех дней непривычного быта. Поэтому семья вернулась обратно домой.

"Приехал в Одессу стать на учет в военкомат"

Одессит Славик приехал в родной город 19 марта, чтобы стать на учет в местный военкомат.

"Я ехал на поезде Львов-Одесса, сел в Тернополе. Было удивительно: в вагоне только я и проводница. Это создавало постапокалиптические впечатления. Когда вышел на вокзале в Одессе, все было наоборот: город оживленный. Хотя людей меньше, чем в мирное время: нет очередей, пробок", — рассказывает Славик о своих первых впечатлениях по приезду в город.

Первое, что бросилось ему в глаза, — в центре Одессы есть блок-посты, мешки с песком, противотанковые ежи. В этих же точках — вооруженные представители теробороны и полиции.

[ + – ] Одесса готовится к обороне Фото: Соцсети

В ответ на вопрос о впечатлениях от Дерибасовской в противотанковых ежах Славик говорит: "Это сюрреалистично. Как это выглядит? За углом кофейня, там пусто. Бариста готовит кофе, берешь стаканчик, выходишь — и видишь ежи на Дерибасовской. Идешь по центральным улицах с кофе — и слышишь звук воздушной тревоги".

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Парень говорит, что в городе часто слышно сирены. Люди реагируют по-разному: кто-то прячется в укрытия, кто-то дальше идет по своим делам.

"Однажды я шел по улице и услышал громкие звуки. Звука воздушной тревоги не было — и я решил, что это работа нашей ПВО. Но морально это не очень комфортно", — говорит Славик.

По словам молодого человека, в центре Одессы работают супермаркеты, но выбор там по сравнению с мирными временами ограниченный.

Славик говорит, что люди в разговорах между собой в основном ретранслируют сообщения СМИ и мемы из соцсетей, много шутят: "Говорят, что Одессу не обстреливают, потому что россияне с моря не могут навестись из-за высокоэтажной застройки Kadorr Group".

Он подозревает, что люди с паническими настроениями выехали из города. А те, кто остаются и возвращаются к работе, к бизнесу — в основном в приподнятом настроении: "Захожу в магазинчик возле дома. Там окна заставлены, чтобы стекла не разлетелись в случае обстрела. Покупатель спрашивает: "Что это у вас так темно?", а продавщица отвечает: "Закончится война — будет посветлее".