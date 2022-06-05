Мины, прилеты и чилл на пляже. Как Одесса сочетает в себе две реальности военного времени

"Снабжение армии и пропускание через себя круглые сутки новостей с Николаева и Северодонецка — это одна реальность. В которой ты вчера снабжала подразделение, а сегодня оно растворилось. А ты пацанов по именам знала… А летняя Одесса — реальность совершенно другая, и с твоей она не пересекается". Мнение.

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В Одессе начался курортный сезон и сразу же заполыхал срач. Все очень просто — граждане подло и цинично игнорируют таблички "Осторожно, мины!" и грозные распоряжения военно-чиновничьей администрации и загорают на песке. Некоторые еще по предварительному сговору группой лиц плавают в море.

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Нет, с этим, конечно, борются. Я на днях выкладывал историю, как патруль на "Чкаловском" пляже с полчаса выкуривал одного несознательного гражданина из воды. В итоге его вытащили на сушу какие-то спортсмены и даже по дороге немного поцарапали о пирс.

Я регулярно и с любопытством наблюдаю, как на пляж на Фонтане приходит группа полицейских и грустно просит граждан покинуть песочек. Почему грустно просит? Да они сами туда хотят, а по работе нельзя. Еще и под пылающим солнцем надо ходить во всем темном. И к людям цепляться.

[ + – ] Граждане игнорируют таблички "Осторожно, мины!" и загорают на песке Фото: Getty Images [ + – ] Граждане игнорируют таблички "Осторожно, мины!" и загорают на песке Фото: Getty Images

Самые борзые пляжники начинают скандалить и требуют показать соответствующую статью уголовного кодекса или хотя-бы административного. Те, кто поумнее, просто соглашаются, минут пять ждут и потом возвращаются загорать обратно. Мою жену как-то очень вежливо будили, аккуратно поглаживая стволом автомата по плечу — она просто заснула, а меры принять было надо. На минуту, открыв глаза и увидев глядящий на нее ствол Калаша, она оцепенела, потому что первой мыслью было — "По всей стране началось!".

Отогнать одесситов и приезжих от моря можно, только перекрыв набережные и Трассу Здоровья. Но кто это будет делать и, главное, зачем?

Еще свежи в голове воспоминания о когда-то существовавшем коронавирусе. Тогда наряды также ходили по пляжам и вежливо просили свалить с песка — чтобы граждане не разносили коронавирус и чтобы море не заразили, видимо. Также и ко мне подходили на Трассе Здоровья и просили больше тут в ближайшее время не ездить.

Любители гулять по склонам тогда при встрече друг друга заговорщицки спрашивали, а где патруль и штрафуют ли. Теперь вот не корона, а война. Но более любопытен тут другой момент. Возможность законно загорать у моря теперь вопрос сословный. Точнее — материальный. При наличии лишних 150 гривен (цена двух пачек нормальных сигарет) ты можешь пойти в пафосный и модный клуб в Аркадии и весь день загорать и плавать там. Потому что есть деревянный настил для лежаков и бассейны и ограничения не касаются. Деньги небольшие, но сам факт показательный.

[ + – ] Отогнать одесситов и приезжих от моря можно, только перекрыв набережные и Трассу Здоровья Фото: Getty Images [ + – ] Отогнать одесситов и приезжих от моря можно, только перекрыв набережные и Трассу Здоровья Фото: Getty Images

Причем что лично я сам за работу клубов и таких пляжей — народ сейчас без работы, стремительно нищает, а клубы это дополнительные рабочие места на лето. В бичбои и официанты берут почти всех.

То тут, то там проскакивают любопытные видео — драка в комендантский час у ночного клуба в Аркадии. Судя по видео, запреты там относительны. Драка в Аркадии в ночь с субботы на воскресенье, скорее, правило, чем исключение. Я только один раз встречал рассвет в новой Аркадии, но хорошо помню эту картинку. По центральной аллее в разные стороны шатается синий и обдолбанный люд, вышедший из клубов. То тут, то там вспыхивают хаотические и бессмысленные потасовки, я даже едва не принял в одной участие. А посреди этой толпы клубных зомби, исчезающих в первых лучах рассвета, идет испуганный патруль. У копов в глазах светится желание поскорее свалить из этого места.

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Нынешняя драка в Аркадии в комендантский час демонстрирует, что все нормально и в Одессе ничего не происходит. Под утро от прилета может затрястись дом и зазвенят окна, но клубную жизнь и чилл на пляже это не прервет. Мне попадаются в ленте посты с требованием принять меры, написать в партком, натравить на нарушителей обком и исключить их из партии.

В ряде случаев это пишут военные волонтеры и я понимаю их логику. Снабжение армии и пропускание через себя круглые сутки новостей с Нико и Северодонецка — это одна реальность. В которой ты вчера снабжала подразделение, а сегодня оно растворилось. А ты пацанов по именам знала, и как зовут детишек старлея исчезнувшего тоже помнишь. Вы с ним часто общались, он рассказывал.

А летняя Одесса — реальность совершенно другая, и с твоей она не пересекается. Клубы, бухло, телочки, легкие наркотики.

Меня тут, правда, удивляют другие люди. Которые ни разу ни волонтеры и вообще в свое время крутились в сфере отдыха и развлечений и зарабатывали на этом, а сейчас живут только тем, что требуют принять меры, запретить и не пущать. Видел один комментарий, где женщина возмущалась тем, что видела свадьбы на улицах с целым фотографом рядом. Действительно, война же, какие свадьбы и какие фотографы? Не пущать.

[ + – ] В Одессе начался курортный сезон... Фото: Getty Images

Впрочем, все это философствования. Интересно будет наблюдать, победят ли традиционные одесские по*уизм и торгашество всякие запретительные меры. Пока что побеждают.

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