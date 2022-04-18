Бывший народный депутат Кивалов отдыхает в Дубае во время войны в Украине (фото)

67-летний бывший глава ЦИК покинул Украину за два дня до российского вторжения: 22 февраля.

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Экс-глава Центральной избирательной комиссии и бывший народный депутат Украины Сергей Кивалов находится на отдыхе в Дубае, сообщил журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

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Согласно его информации, 67-летний политик отдыхает в отеле Four Season Jumeirah. Ткач отметил, что фотография сделана на прошлой неделе. Позже журналист добавил к своему посту информацию о том, что Сергей Кивалов покинул страну за два дня до российского вторжения, 22 февраля. Он вылетел из аэропорта Борисполь в Киеве по направлению в Лондон.

[ + – ] Сергей Кивалов на отдыхе в Дубаи

Сергей Кивалов имеет скандальную репутацию: в 2015 году СБУ открыла против него уголовное дело: его подозревали в причастности к сепаратистским акциям. Позднее дело за сепаратизм на Кивалова возбудила уже Генеральная прокуратура. Причиной этого расследования стала статья Кивалова, в которой он призывал к "подготовке конституции Одесчины". Эта публикация была расценена как призыв к свержению конституционного строя Украины путем изменения формы государственного устройства и правления, границ территории и госграницы.

Кроме того, в 2012 году вместе с коллегой по "Партии регионов" Вадимом Колесниченко Сергей Кивалов стал автором скандального языкового закона. Закон "Об основах государственной языковой политики", который гарантировал в Украине использование так называемых региональных языков. Такими языками считались те, которые граждане Украины в ходе переписи населения называли родными.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выехавших из Украины мужчин в военное время будут приглашать в правоохранительные органы для пояснений своего пребывания заграницей. Все, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.