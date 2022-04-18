Колишній народний депутат Ківалов відпочиває у Дубаї під час війни в Україні (фото)

67-річний колишній глава ЦВК залишив Україну за два дні до російського вторгнення: 22 лютого.

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Ексголова Центральної виборчої комісії та колишній народний депутат України Сергій Ківалов перебуває на відпочинку в Дубаї, повідомив журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач.

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За його інформацією, 67-річний політик відпочиває у готелі Four Season Jumeirah. Ткач зазначив, що фотографію зроблено минулого тижня. Згодом журналіст додав до своєї посади інформацію про те, що Сергій Ківалов залишив країну за два дні до російського вторгнення, 22 лютого. Він вилетів з аеропорту Бориспіль у Києві в напрямку Лондона.

[ + – ] Сергій Ківалов на відпочинку у Дубаї

Сергій Ківалов має скандальну репутацію: у 2015 році СБУ відкрила проти нього кримінальну справу: його підозрювали у причетності до сепаратистських акцій. Пізніше справу за сепаратизм на Ківалова порушила вже Генеральна прокуратура. Причиною цього розслідування стала стаття Ківалова, де він закликав до "підготовки конституції Одещини". Ця публікація була розцінена як заклик до повалення конституційного устрою України шляхом зміни форми державного устрою та правління, меж території та держкордону.

Крім того, у 2012 році разом із колегою з "Партії регіонів" Вадимом Колесніченком Сергій Ківалов став автором скандального мовного закону. Закон "Про основи державної мовної політики", який гарантував в Україні використання так званих регіональних мов. Такими мовами вважалися ті, які громадяни України під час перепису населення називали рідними.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що чоловіків, які виїхали з України, у воєнний час запрошуватимуть до правоохоронних органів для пояснення свого перебування за кордоном. Усі, хто повертатиметься в Україну, мають пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі якихось нормативно-правових документів.