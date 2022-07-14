"Питання про повістки через "Дію" зараз не стоїть", — Мстислав Банік

Керівник розвитку електронних послуг Мінцифри каже, що судові повістки плутають із армійськими.

В Україні поки що немає жодних розробок для відправки повісток військовозобов'язаним через державний сервіс "Дія". Подробиці керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів в інтерв'ю порталу "Вікна".

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Він зазначив, що в Україні існує безліч професій, представники яких є військовозобов'язаними, і після запровадження воєнного стану призивають як чоловіків, так і жінок. За словами Мстислава Баніка, міністерства можуть уточнювати одне в одного інформацію, але електронних систем для цього поки що немає.

"Питання про повістки через "Дію" зараз не стоїть", — заявив чиновник.

Мстислав Банік пояснив, що чутки про призов у військкомати через "Дію" з'явилися через спекуляцію деяких ЗМІ на історіях, в основу яких лягли судові повістки — повідомлення про призначення засідань чи ухвалення рішень. Представник Мінцифри наголосив: такі документи мають інформаційний характер і не замінюють офіційні повідомлення, але багато українців плутають їх із повістками, які вручаються в межах призову на військову службу.

Він додав, що наразі мобільним додатком "Дія", який забезпечує доступ до цифрових документів і державних послуг у смартфоні, користується майже 18 млн українських громадян, порталом — 18,5 млн, а це приблизно половина всього населення України. Додаток надає 12 видів цифрових документів і 23 послуги, на порталі доступні більше 70 послуг.

"Під час повномасштабної війни в Україні ми запустили понад десять нових сервісів у "Дії". Мінцифра постійно удосконалює та розширює кількість онлайн-послуг. Наша мета — найшвидше оцифровувати ті послуги, якими користуються найбільше українців, і спростити життя", — розповів Мстислав Банік.

Раніше писали, що Міноборони хоче використати "Дію" для військового обліку українців. Як розповів прессекретар відомства Олександр Мотузяник, профільні відомства намагаються цифровізувати призов військовозобов'язаних в армію в межах політики "держава у смартфоні". Він закликав громадян не панікувати й пообіцяв, що влада не застосовуватиме практики СРСР. Мінцифри ж відхрестилося від його слів і заявило, що за військовий облік відповідає спеціальна електронна система "Оберіг".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в "Дії" ніколи не розсилатимуть повістки з військкоматів, а лише судові. Водночас багато хто почав видаляти державний додаток.