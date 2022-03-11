В "Дія" доступны международные COVID-сертификаты: как и где они будут работать

В Минцифры рассказали, как можно восстановить документ, если вдруг он пропал из приложения.

В официальном телеграм-канале "Дія" сообщили, что необходимо предпринять, если COVID-сертификат исчез. Документ можно сгенерировать повторно.

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Если у вас пропал ковид-сертификат в "Дія", нужно зайти в приложение и сгенерировать его повторно.

Как сгенерировать COVID-сертификат

Зайдите в "Дія" и нажмите Услуги — COVID-сертификаты

Выберите тип сертификата.

Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных

"Используйте сертификаты в "Дія" или сохраните документ в формате PDF на свой смартфон. Также PDF-файл можно распечатать", — сказано в сообщении.

Напомним, что COVID-сертификаты в "Дія" признаны в странах-членах Евросоюза. Это означает, что таким ковид-сертификатом можно свободно пользоваться за границей.

Ранее мы сообщали о том, что заработала новая услуга, дающая возможность получить материальную помощь от государства в размере 6500 грн.

Фокус информировал об особенностях работы госсервиса "Дія". В Минцифры сообщили, что доступ к реестрам временно закрыт из соображений безопасности. Если у вас исчезли данные из приложения, — не стоит переживать.

На днях стартовала новая функция временных е-документов — єДокумент, — для тех граждан Украины, которые потеряли или утратили свои документы во время военных действий. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цифровое удостоверение личности будет признаваться всеми органами власти, полицейскими и военнослужащими, дежурящими на блокпостах.