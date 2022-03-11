У "Дії" доступні міжнародні COVID-сертифікати: як і де вони працюватимуть

У Мінцифри розповіли, як можна поновити документ, якщо раптом він зник із програми.

В офіційному телеграм-каналі "Дія" повідомили, що необхідно зробити, якщо COVID-сертифікат зник. Документ можна згенерувати повторно.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Якщо у вас зник ковід-сертифікат у "Дії", потрібно зайти в додаток і згенерувати його повторно.

Як згенерувати COVID-сертифікат

Зайдіть в "Дію" та натисніть "Послуги" — "COVID-сертифікати"

Виберіть тип сертифіката.

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу медичних даних

"Використовуйте сертифікати в "Дії" або збережіть документ у форматі PDF на свій смартфон. Також PDF-файл можна роздрукувати", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати в "Дії" визнані в країнах-членах Євросоюзу. Це означає, що таким ковід-сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

Раніше ми повідомляли про те, що запрацювала нова послуга, яка дає змогу отримати матеріальну допомогу від держави в розмірі 6500 грн.

Фокус інформував про особливості роботи держсервісу "Дія". У Мінцифри повідомили, що доступ до реєстрів тимчасово закрито з міркувань безпеки. Якщо у вас зникли дані з програми, не варто переживати.

Днями стартувала нова функція тимчасових е-документів — єДокумент, — для тих громадян України, які втратили чи втратили свої документи під час воєнних дій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цифрове посвідчення особи буде визнаватись усіма органами влади, поліцейськими та військовослужбовцями, що чергують на блокпостах.