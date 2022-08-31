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Диджитал

Мошенники грабят украинцев под видом "Дія" и от имени Зеленского: перечень сайтов

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Фото: Unsplash | Госспецсвязи составило перечень мошеннических страниц, грабящих украинцев

Злоумышленники копируют реальные сервисы и сайты, и даже от имени президента Владимира Зеленского предлагают гражданам указать свои банковские данные.

В Украине в последнее время зафиксирован рост числа мошеннических страниц в соцсетях, с помощью которых злоумышленники грабят простых граждан. Об этом информирует пресс-служба правительственной команды реагирования на компьютерные ЧС CERT-UA, которая работает при Госспецсвязи.

Экспертами зафиксировано увеличение числа мошеннических страниц, через которых под видом "оформления выплат" грабят простых украинцев.

В объявлениях, размещенных в соцсетях, гражданам предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт под названием "Единый компенсационный центр возвращения невыплаченных денежных средств". Для "оформления выплаты" пользователям необходимо указать личную информацию, в том числе банковские сведения, и произвести предварительный платеж. Как итог — ваш счет и карта будут скомпрометированы.

По данным CERT-UA, мошенники зачастую копируют реальные сервисы и сайты, в том числе платформу "Дія" и популярные интернет-издания.

Мошенническими страницами в Facebook, которые были выявлены экспертами, являются:

  • www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/
  • www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/
  • www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/
  • www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/
  • www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/
  • www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/
  • www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометированными порталами являются:

  • chis-gos[.]top
  • compensationukr[.]com
  • ec-compensation[.]xyz
  • edopomogaonline.yolasite[.]com
  • erinekenney[.]com
  • fanlnk[.]to/uagovnew2
  • hardingtwominuterule[.]com
  • korrespondentnet.webflow[.]io
  • lnk.ukr-compens[.]xyz
  • mygraphbook[.]com
  • myua-compensations[.]xyz
  • off.ukr-compens[.]xyz
  • oon24opros.yolasite[.]com
  • pay.ukr-compens[.]xyz
  • pro-gos[.]top
  • tax-compensation[.]xyz
  • tax-compenses[.]xyz
  • tax-compenses[.]xyz
  • uabayrakua[.]com
  • ua-compens[.]top
  • ua-compensation[.]top
  • ua-compensations[.]xyz
  • ua-compenses[.]top
  • uadop.webflow[.]io
  • uam-compensation[.]xyz
  • uatax-compens[.]xyz
  • uatax-compenses[.]xyz
  • ua-taxes-compens[.]xyz
  • ukrahelpforall.ucraft[.]site
  • ukrainebayra[.]com
  • ukrainecenter[.]yolasite[.]com
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь
CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь
CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь
CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь
Мошенники выплаты сайты оформление выплаты грабеж Госспецсвязь

На активизацию мошенников в интернете также обратил внимание военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, в Facebook распространяют фейковое видео якобы от имени Владимира Зеленского, на котором президент предлагает зарегистрироваться на сомнительном сайте для оформления денежной выплаты.

"Идет ссылка на подставной сайт, работники которого выманивают у доверчивых людей PIN-коды и доступ к деньгам на карточках. Вместо государственной помощи грабят людей. Будьте осторожны, пользуйтесь только проверенными ссылками и никому не передавайте данные своих банковских карт", — подчеркнул Цаплиенко, комментируя еще один способ обмана в соцсетях.

Мошенники выплаты сайты оформление помощи Владимир Зеленский пинкод банковские карты
Мошенники обманывают украинцев от имени Владимира Зеленского

Напомним, ранее Госспецсвязи предупреждало украинцев о новой схеме обмана. Злоумышленники создали фейковую страницу, имитирующую портал ТСН, на которой украинцам предлагают пройти опрос для получения денежной помощи от ООН в размере почти 13 тысяч гривен.

Также сообщалось, что мошенники вымогают у украинцев деньги от имени "ПриватБанка" и операторов связи.