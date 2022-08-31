Мошенники грабят украинцев под видом "Дія" и от имени Зеленского: перечень сайтов
Злоумышленники копируют реальные сервисы и сайты, и даже от имени президента Владимира Зеленского предлагают гражданам указать свои банковские данные.
В Украине в последнее время зафиксирован рост числа мошеннических страниц в соцсетях, с помощью которых злоумышленники грабят простых граждан. Об этом информирует пресс-служба правительственной команды реагирования на компьютерные ЧС CERT-UA, которая работает при Госспецсвязи.
Экспертами зафиксировано увеличение числа мошеннических страниц, через которых под видом "оформления выплат" грабят простых украинцев.
В объявлениях, размещенных в соцсетях, гражданам предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт под названием "Единый компенсационный центр возвращения невыплаченных денежных средств". Для "оформления выплаты" пользователям необходимо указать личную информацию, в том числе банковские сведения, и произвести предварительный платеж. Как итог — ваш счет и карта будут скомпрометированы.
По данным CERT-UA, мошенники зачастую копируют реальные сервисы и сайты, в том числе платформу "Дія" и популярные интернет-издания.
Мошенническими страницами в Facebook, которые были выявлены экспертами, являются:
- www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/
- www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/
- www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/
- www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/
- www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/
- www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/
- www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/
Скомпрометированными порталами являются:
- chis-gos[.]top
- compensationukr[.]com
- ec-compensation[.]xyz
- edopomogaonline.yolasite[.]com
- erinekenney[.]com
- fanlnk[.]to/uagovnew2
- hardingtwominuterule[.]com
- korrespondentnet.webflow[.]io
- lnk.ukr-compens[.]xyz
- mygraphbook[.]com
- myua-compensations[.]xyz
- off.ukr-compens[.]xyz
- oon24opros.yolasite[.]com
- pay.ukr-compens[.]xyz
- pro-gos[.]top
- tax-compensation[.]xyz
- tax-compenses[.]xyz
- tax-compenses[.]xyz
- uabayrakua[.]com
- ua-compens[.]top
- ua-compensation[.]top
- ua-compensations[.]xyz
- ua-compenses[.]top
- uadop.webflow[.]io
- uam-compensation[.]xyz
- uatax-compens[.]xyz
- uatax-compenses[.]xyz
- ua-taxes-compens[.]xyz
- ukrahelpforall.ucraft[.]site
- ukrainebayra[.]com
- ukrainecenter[.]yolasite[.]com
На активизацию мошенников в интернете также обратил внимание военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, в Facebook распространяют фейковое видео якобы от имени Владимира Зеленского, на котором президент предлагает зарегистрироваться на сомнительном сайте для оформления денежной выплаты.
"Идет ссылка на подставной сайт, работники которого выманивают у доверчивых людей PIN-коды и доступ к деньгам на карточках. Вместо государственной помощи грабят людей. Будьте осторожны, пользуйтесь только проверенными ссылками и никому не передавайте данные своих банковских карт", — подчеркнул Цаплиенко, комментируя еще один способ обмана в соцсетях.
Напомним, ранее Госспецсвязи предупреждало украинцев о новой схеме обмана. Злоумышленники создали фейковую страницу, имитирующую портал ТСН, на которой украинцам предлагают пройти опрос для получения денежной помощи от ООН в размере почти 13 тысяч гривен.
Также сообщалось, что мошенники вымогают у украинцев деньги от имени "ПриватБанка" и операторов связи.