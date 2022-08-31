Мошенники грабят украинцев под видом "Дія" и от имени Зеленского: перечень сайтов

Злоумышленники копируют реальные сервисы и сайты, и даже от имени президента Владимира Зеленского предлагают гражданам указать свои банковские данные.

В Украине в последнее время зафиксирован рост числа мошеннических страниц в соцсетях, с помощью которых злоумышленники грабят простых граждан. Об этом информирует пресс-служба правительственной команды реагирования на компьютерные ЧС CERT-UA, которая работает при Госспецсвязи.

Экспертами зафиксировано увеличение числа мошеннических страниц, через которых под видом "оформления выплат" грабят простых украинцев.

В объявлениях, размещенных в соцсетях, гражданам предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт под названием "Единый компенсационный центр возвращения невыплаченных денежных средств". Для "оформления выплаты" пользователям необходимо указать личную информацию, в том числе банковские сведения, и произвести предварительный платеж. Как итог — ваш счет и карта будут скомпрометированы.

По данным CERT-UA, мошенники зачастую копируют реальные сервисы и сайты, в том числе платформу "Дія" и популярные интернет-издания.

Мошенническими страницами в Facebook, которые были выявлены экспертами, являются:

www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/

www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/

www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/

www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/

www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/

www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/

www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/

www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/

www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/

www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометированными порталами являются:

chis-gos[.]top

compensationukr[.]com

ec-compensation[.]xyz

edopomogaonline.yolasite[.]com

erinekenney[.]com

fanlnk[.]to/uagovnew2

hardingtwominuterule[.]com

korrespondentnet.webflow[.]io

lnk.ukr-compens[.]xyz

mygraphbook[.]com

myua-compensations[.]xyz

off.ukr-compens[.]xyz

oon24opros.yolasite[.]com

pay.ukr-compens[.]xyz

pro-gos[.]top

tax-compensation[.]xyz

tax-compenses[.]xyz

tax-compenses[.]xyz

uabayrakua[.]com

ua-compens[.]top

ua-compensation[.]top

ua-compensations[.]xyz

ua-compenses[.]top

uadop.webflow[.]io

uam-compensation[.]xyz

uatax-compens[.]xyz

uatax-compenses[.]xyz

ua-taxes-compens[.]xyz

ukrahelpforall.ucraft[.]site

ukrainebayra[.]com

ukrainecenter[.]yolasite[.]com

[ + – ] CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов [ + – ] CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов [ + – ] CERT-UA опубликовала подборку мошеннических сайтов

На активизацию мошенников в интернете также обратил внимание военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, в Facebook распространяют фейковое видео якобы от имени Владимира Зеленского, на котором президент предлагает зарегистрироваться на сомнительном сайте для оформления денежной выплаты.

"Идет ссылка на подставной сайт, работники которого выманивают у доверчивых людей PIN-коды и доступ к деньгам на карточках. Вместо государственной помощи грабят людей. Будьте осторожны, пользуйтесь только проверенными ссылками и никому не передавайте данные своих банковских карт", — подчеркнул Цаплиенко, комментируя еще один способ обмана в соцсетях.

[ + – ] Мошенники обманывают украинцев от имени Владимира Зеленского

Напомним, ранее Госспецсвязи предупреждало украинцев о новой схеме обмана. Злоумышленники создали фейковую страницу, имитирующую портал ТСН, на которой украинцам предлагают пройти опрос для получения денежной помощи от ООН в размере почти 13 тысяч гривен.

Также сообщалось, что мошенники вымогают у украинцев деньги от имени "ПриватБанка" и операторов связи.