Мошенники вымогают деньги от имени ПриватБанка и операторов связи: как не попасться

Банк предупредил клиентов о возможных аферах и рассказал, как не стать жертвой злоумышленников.

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На своей официальной странице в соцсети Facebook ПриватБанк разместил пост, в котором рассказал клиентам о новых мошеннических схемах и дал советы, как их обойти.

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Финучреждение приводит в пример три самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники для своей наживы.

Фейковые сайты, имитирующие официальный веб-ресурс ПриватБанка.

Первое, что стоит помнить: ПриватБанк не выплачивает деньги через свой сайт. Второе: финучреждение не проводит опросов в обмен на деньги.

Адрес официального сайта: https://privatbank.ua

"Государственные" выплаты в мессенджерах.

Если вам пришло сообщение в мессенджер или СМС, содержащее уведомления о выплатах матпомощи от государства, а также список банков и перечень ссылок, — это фейк. Ни в коем случае не переходите по этим ссылкам. Подобного рода информация всегда содержится в пуш-уведомлениях приложений мобильного банкинга или госсервиса "Дія".

Информация о выплатах материальной помощи от государства и банков размещается только в официальных источниках, т.е. на официальных сайтах профильных министерств, банков, НБУ, а также на их верифицированных страницах (наличие голубого значка возле юзернейма) в социальных сетях.

Звонки от "сотрудников мобильного оператора".

﻿Эта схема работает таким образом: аферисты звонят людям, представляясь сотрудниками того или иного украинского мобильного оператора. Они говорят, что российские войска повредили инфраструктуру и в скором времени пропадет связь. Затем они предлагают якобы переподключить абонента к "аналоговой системе связи" и для этого просят назвать код из СМС-сообщения, от настоящего оператора или же запрашивают разные пароли.

"Ни в коем случае не называйте коды из сообщений и пароли к сервисам – так преступники пытаются получить доступ к вашей банковской карте", — говорится в сообщении.

Ранее мы информировали о том, что украинские чиновники получают от хакеров е-мейлы, содержащие документы, якобы подписанные президентом Украины. Фокус уведомил о том, что необходимо предпринять, если вы оказались получателем такого электронного письма.