Шахраї вимагають гроші від імені "ПриватБанку" й операторів зв'язку: як не пійматися

Банк попередив клієнтів про можливі афери та розповів, як не стати жертвою зловмисників.

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На своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook "ПриватБанк" розмістив пост, у якому розповів клієнтам про нові шахрайські схеми та дав поради, як їх обійти.

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Фінустанова наводить як приклад три найпоширеніші схеми, які використовують зловмисники для своєї наживи.

Фейкові сайти, що імітують офіційний вебресурс "ПриватБанку"

Перше, що варто пам'ятати: "ПриватБанк" не виплачує гроші через свій сайт. Друге: фінустанова не проводить опитувань за гроші.

Адреса офіційного сайту: https://privatbank.ua

"Державні" виплати в месенджерах

Якщо вам надійшло повідомлення в месенджер або СМС, що містить повідомлення про виплати матдопомоги від держави, а також список банків і перелік посилань — це фейк. У жодному разі не переходьте за цими посиланнями. Подібна інформація завжди міститься в пуш-повідомленнях додатків мобільного банкінгу або держсервісу "Дія".

Інформація про виплати матеріальної допомоги від держави та банків розміщується лише в офіційних джерелах, тобто на офіційних сайтах профільних міністерств, банків, НБУ, а також на їхніх верифікованих сторінках (наявність блакитного значка біля юзернейму) в соціальних мережах.

Дзвінки від "працівників мобільного оператора"

Ця схема працює так: аферисти дзвонять людям, представляючись співробітниками того чи іншого українського мобільного оператора. Вони кажуть, що російські війська пошкодили інфраструктуру, і незабаром зник зв'язок. Потім вони пропонують нібито перепідключити абонента до "аналогової системи зв'язку" та для цього просять назвати код із СМС-повідомлення, від справжнього оператора або ж запитують різні паролі.

"У жодному разі не називайте коди з повідомлень і паролі до сервісів — так злочинці намагаються отримати доступ до вашої банківської картки", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми інформували про те, що українські чиновники одержують від хакерів е-мейли, які містять документи, нібито підписані президентом України. Фокус повідомив, що необхідно зробити, якщо ви опинилися одержувачем такого електронного листа.