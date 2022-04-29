Шахраї вимагають гроші від імені "ПриватБанку" й операторів зв'язку: як не пійматися
Банк попередив клієнтів про можливі афери та розповів, як не стати жертвою зловмисників.
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На своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook "ПриватБанк" розмістив пост, у якому розповів клієнтам про нові шахрайські схеми та дав поради, як їх обійти.
Фінустанова наводить як приклад три найпоширеніші схеми, які використовують зловмисники для своєї наживи.
Фейкові сайти, що імітують офіційний вебресурс "ПриватБанку"
Перше, що варто пам'ятати: "ПриватБанк" не виплачує гроші через свій сайт. Друге: фінустанова не проводить опитувань за гроші.
Адреса офіційного сайту: https://privatbank.ua
"Державні" виплати в месенджерах
Якщо вам надійшло повідомлення в месенджер або СМС, що містить повідомлення про виплати матдопомоги від держави, а також список банків і перелік посилань — це фейк. У жодному разі не переходьте за цими посиланнями. Подібна інформація завжди міститься в пуш-повідомленнях додатків мобільного банкінгу або держсервісу "Дія".
Інформація про виплати матеріальної допомоги від держави та банків розміщується лише в офіційних джерелах, тобто на офіційних сайтах профільних міністерств, банків, НБУ, а також на їхніх верифікованих сторінках (наявність блакитного значка біля юзернейму) в соціальних мережах.
Дзвінки від "працівників мобільного оператора"
Ця схема працює так: аферисти дзвонять людям, представляючись співробітниками того чи іншого українського мобільного оператора. Вони кажуть, що російські війська пошкодили інфраструктуру, і незабаром зник зв'язок. Потім вони пропонують нібито перепідключити абонента до "аналогової системи зв'язку" та для цього просять назвати код із СМС-повідомлення, від справжнього оператора або ж запитують різні паролі.
"У жодному разі не називайте коди з повідомлень і паролі до сервісів — так злочинці намагаються отримати доступ до вашої банківської картки", — йдеться в повідомленні.
Раніше ми інформували про те, що українські чиновники одержують від хакерів е-мейли, які містять документи, нібито підписані президентом України. Фокус повідомив, що необхідно зробити, якщо ви опинилися одержувачем такого електронного листа.