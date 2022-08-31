Шахраї грабують українців під виглядом "Дія" та від імені Зеленського: перелік сайтів

Зловмисники копіюють реальні сервіси та сайти, і навіть від імені президента Володимира Зеленського пропонують громадянам вказати свої банківські дані.

В Україні останнім часом зафіксовано зростання кількості шахрайських сторінок у соцмережах, за допомогою яких зловмисники грабують пересічних громадян. Про це повідомляє пресслужба урядової команди реагування на комп'ютерні НС CERT-UA, яка працює при Держспецзв'язку.

Експерти зафіксували збільшення кількості шахрайських сторінок, через які під виглядом "оформлення виплат" грабують простих українців.

В оголошеннях, розміщених у соцмережах, громадянам пропонують перейти за посиланням на фішинговий сайт під назвою "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів". Для "оформлення виплати" користувачам необхідно вказати особисту інформацію, у тому числі банківські відомості, та здійснити попередній платіж. Як результат — ваш рахунок та картка будуть скомпрометовані.

За даними CERT-UA, шахраї найчастіше копіюють реальні сервіси та сайти, зокрема платформу "Дія" та популярні інтернет-видання.

Шахрайськими сторінками у Facebook, які виявили експертами:

www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/

www.facebook[.]com/ЄДопоміг-107571865413656/

www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/

www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/

www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/

www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/

www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/

www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/

www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/

www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометованими порталами є:

chis-gos[.]top

compensationukr[.]com

ec-compensation[.]xyz

edopomogaonline.yolasite[.]com

erinekenney[.]com

fanlnk[.]to/uagovnew2

hardingtwominuterule[.]com

korrespondentnet.webflow[.]io

lnk.ukr-compens[.]xyz

mygraphbook[.]com

myua-compensations[.]xyz

off.ukr-compens[.]xyz

oon24opros.yolasite[.]com

pay.ukr-compens[.]xyz

pro-gos[.]top

tax-compensation[.]xyz

tax-compenses[.]xyz

tax-compenses[.]xyz

uabayrakua[.]com

ua-compens[.]top

ua-compensation[.]top

ua-compensations[.]xyz

ua-compenses[.]top

uadop.webflow[.]io

uam-compensation[.]xyz

uatax-compens[.]xyz

uatax-compenses[.]xyz

ua-taxes-compens[.]xyz

ukrahelpforall.ucraft[.]site

ukrainebayra[.]com

ukrainecenter[.]yolasite[.]com

[ + – ] CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів [ + – ] CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів [ + – ] CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів

На активізацію шахраїв в інтернеті також звернув увагу військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, у Facebook розповсюджують фейкове відео нібито від імені Володимира Зеленського, на якому президент пропонує зареєструватися на сумнівному сайті для оформлення грошової виплати.

"Йде посилання на підставний сайт, працівники якого виманюють у довірливих людей PIN-коди та доступ до грошей на картках. Замість державної допомоги грабують людей. Будьте обережні, користуйтеся лише перевіреними посиланнями і нікому не передавайте дані своїх банківських карток", — наголосив Цаплієнко. коментуючи ще один спосіб обману у соцмережах.

[ + – ] Шахраї обманюють українців від імені Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку попереджало українців про нову схему обману. Зловмисники створили фейкову сторінку, яка імітує портал "ТСН", де українцям пропонують пройти опитування для отримання грошової допомоги від ООН у розмірі майже 13 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що шахраї вимагають в українців гроші від імені "ПриватБанку" та операторів зв'язку.