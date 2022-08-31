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Діджитал

Шахраї грабують українців під виглядом "Дія" та від імені Зеленського: перелік сайтів

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Фото: Unsplash | Держспецзв'язку склало перелік шахрайських сторінок, які грабують українців

Зловмисники копіюють реальні сервіси та сайти, і навіть від імені президента Володимира Зеленського пропонують громадянам вказати свої банківські дані.

В Україні останнім часом зафіксовано зростання кількості шахрайських сторінок у соцмережах, за допомогою яких зловмисники грабують пересічних громадян. Про це повідомляє пресслужба урядової команди реагування на комп'ютерні НС CERT-UA, яка працює при Держспецзв'язку.

Експерти зафіксували збільшення кількості шахрайських сторінок, через які під виглядом "оформлення виплат" грабують простих українців.

В оголошеннях, розміщених у соцмережах, громадянам пропонують перейти за посиланням на фішинговий сайт під назвою "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів". Для "оформлення виплати" користувачам необхідно вказати особисту інформацію, у тому числі банківські відомості, та здійснити попередній платіж. Як результат — ваш рахунок та картка будуть скомпрометовані.

За даними CERT-UA, шахраї найчастіше копіюють реальні сервіси та сайти, зокрема платформу "Дія" та популярні інтернет-видання.

Шахрайськими сторінками у Facebook, які виявили експертами:

  • www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/
  • www.facebook[.]com/ЄДопоміг-107571865413656/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/
  • www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/
  • www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/
  • www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/
  • www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/
  • www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/
  • www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометованими порталами є:

  • chis-gos[.]top
  • compensationukr[.]com
  • ec-compensation[.]xyz
  • edopomogaonline.yolasite[.]com
  • erinekenney[.]com
  • fanlnk[.]to/uagovnew2
  • hardingtwominuterule[.]com
  • korrespondentnet.webflow[.]io
  • lnk.ukr-compens[.]xyz
  • mygraphbook[.]com
  • myua-compensations[.]xyz
  • off.ukr-compens[.]xyz
  • oon24opros.yolasite[.]com
  • pay.ukr-compens[.]xyz
  • pro-gos[.]top
  • tax-compensation[.]xyz
  • tax-compenses[.]xyz
  • tax-compenses[.]xyz
  • uabayrakua[.]com
  • ua-compens[.]top
  • ua-compensation[.]top
  • ua-compensations[.]xyz
  • ua-compenses[.]top
  • uadop.webflow[.]io
  • uam-compensation[.]xyz
  • uatax-compens[.]xyz
  • uatax-compenses[.]xyz
  • ua-taxes-compens[.]xyz
  • ukrahelpforall.ucraft[.]site
  • ukrainebayra[.]com
  • ukrainecenter[.]yolasite[.]com
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів
CERT-UA опублікувала добірку шахрайських сайтів

На активізацію шахраїв в інтернеті також звернув увагу військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, у Facebook розповсюджують фейкове відео нібито від імені Володимира Зеленського, на якому президент пропонує зареєструватися на сумнівному сайті для оформлення грошової виплати.

"Йде посилання на підставний сайт, працівники якого виманюють у довірливих людей PIN-коди та доступ до грошей на картках. Замість державної допомоги грабують людей. Будьте обережні, користуйтеся лише перевіреними посиланнями і нікому не передавайте дані своїх банківських карток", — наголосив Цаплієнко. коментуючи ще один спосіб обману у соцмережах.

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Шахраї обманюють українців від імені Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку попереджало українців про нову схему обману. Зловмисники створили фейкову сторінку, яка імітує портал "ТСН", де українцям пропонують пройти опитування для отримання грошової допомоги від ООН у розмірі майже 13 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що шахраї вимагають в українців гроші від імені "ПриватБанку" та операторів зв'язку.