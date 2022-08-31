Шахраї грабують українців під виглядом "Дія" та від імені Зеленського: перелік сайтів
Зловмисники копіюють реальні сервіси та сайти, і навіть від імені президента Володимира Зеленського пропонують громадянам вказати свої банківські дані.
В Україні останнім часом зафіксовано зростання кількості шахрайських сторінок у соцмережах, за допомогою яких зловмисники грабують пересічних громадян. Про це повідомляє пресслужба урядової команди реагування на комп'ютерні НС CERT-UA, яка працює при Держспецзв'язку.
Експерти зафіксували збільшення кількості шахрайських сторінок, через які під виглядом "оформлення виплат" грабують простих українців.
В оголошеннях, розміщених у соцмережах, громадянам пропонують перейти за посиланням на фішинговий сайт під назвою "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів". Для "оформлення виплати" користувачам необхідно вказати особисту інформацію, у тому числі банківські відомості, та здійснити попередній платіж. Як результат — ваш рахунок та картка будуть скомпрометовані.
За даними CERT-UA, шахраї найчастіше копіюють реальні сервіси та сайти, зокрема платформу "Дія" та популярні інтернет-видання.
Шахрайськими сторінками у Facebook, які виявили експертами:
- www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/
- www.facebook[.]com/ЄДопоміг-107571865413656/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/
- www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/
- www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/
- www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/
- www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/
- www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/
- www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/
Скомпрометованими порталами є:
- chis-gos[.]top
- compensationukr[.]com
- ec-compensation[.]xyz
- edopomogaonline.yolasite[.]com
- erinekenney[.]com
- fanlnk[.]to/uagovnew2
- hardingtwominuterule[.]com
- korrespondentnet.webflow[.]io
- lnk.ukr-compens[.]xyz
- mygraphbook[.]com
- myua-compensations[.]xyz
- off.ukr-compens[.]xyz
- oon24opros.yolasite[.]com
- pay.ukr-compens[.]xyz
- pro-gos[.]top
- tax-compensation[.]xyz
- tax-compenses[.]xyz
- tax-compenses[.]xyz
- uabayrakua[.]com
- ua-compens[.]top
- ua-compensation[.]top
- ua-compensations[.]xyz
- ua-compenses[.]top
- uadop.webflow[.]io
- uam-compensation[.]xyz
- uatax-compens[.]xyz
- uatax-compenses[.]xyz
- ua-taxes-compens[.]xyz
- ukrahelpforall.ucraft[.]site
- ukrainebayra[.]com
- ukrainecenter[.]yolasite[.]com
На активізацію шахраїв в інтернеті також звернув увагу військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, у Facebook розповсюджують фейкове відео нібито від імені Володимира Зеленського, на якому президент пропонує зареєструватися на сумнівному сайті для оформлення грошової виплати.
"Йде посилання на підставний сайт, працівники якого виманюють у довірливих людей PIN-коди та доступ до грошей на картках. Замість державної допомоги грабують людей. Будьте обережні, користуйтеся лише перевіреними посиланнями і нікому не передавайте дані своїх банківських карток", — наголосив Цаплієнко. коментуючи ще один спосіб обману у соцмережах.
Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку попереджало українців про нову схему обману. Зловмисники створили фейкову сторінку, яка імітує портал "ТСН", де українцям пропонують пройти опитування для отримання грошової допомоги від ООН у розмірі майже 13 тисяч гривень.
Також повідомлялося, що шахраї вимагають в українців гроші від імені "ПриватБанку" та операторів зв'язку.