"12 700 гривень від ООН": Держспецзв'язку попередило українців про нову схему шахраїв (фото)

За даними відомства, зловмисники створили фейкову сторінку, яка імітує портал ТСН, на якій українцям пропонують пройти опитування.

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У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані банківських карток, спекулюючи на темі грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Про це попереджає пресцентр Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

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За даними відомства, урядова група CERT-UA виявила нову шахрайську схему в інтернеті. Так, у соцмережі Facebook було виявлено сторінку, яка імітує офіційний ресурс порталу новин ТСН.

[ + – ] Шахраї виманюють реквізити банківських карток під виглядом порталу ТСН

Користувачам у цьому співтоваристві пропонують взяти участь в опитуванні та перейти за певним посиланням, щоб "отримати грошову допомогу від ООН". Наприкінці громадянам запропонують вказати реквізити своїх банківських карток і зробити додатковий платіж.

"У межах соціальної програми ООН кожен громадянин України може отримати від 12 700 гривень", — ідеться в підписі до публікації.

У Держспецзв'язку попереджають, що після переходу за посиланням і введенням реквізитів банківська карта буде скомпрометована шахраями.

[ + – ] Шахраї виманюють реквізити банківських карток під виглядом порталу ТСН

Держспецзв'язку закликає громадян не вводити реквізити банківських карток на сумнівних ресурсах і для контролю за коштами рекомендує підключити SMS-інформування або ліміт на проведення транзакцій. Якщо особисті дані були скомпрометовані, українцям необхідно негайно звернутися до банку та заблокувати свою карту.

[ + – ] Шахраї виманюють реквізити банківських карток під виглядом порталу ТСН

Нагадаємо, раніше шахраї від імені "ПриватБанку" й операторів мобільного зв'язку вимагали гроші в українців.

Також повідомлялося, що шахраї займалися здирством грошей під виглядом виплати 6500 гривень у межах програми "єПідтримка". Як розповідали в Міністерстві цифрової трансформації, громадянам на мобільні телефони чи в соцмережі надходили повідомлення про зарахування грошей на рахунок. Українцям також пропонували для завершення транзакції перейти на сумнівні ресурси та ввести реквізити своїх банківських карток.