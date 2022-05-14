"12 700 гривень від ООН": Держспецзв'язку попередило українців про нову схему шахраїв (фото)
За даними відомства, зловмисники створили фейкову сторінку, яка імітує портал ТСН, на якій українцям пропонують пройти опитування.
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У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані банківських карток, спекулюючи на темі грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Про це попереджає пресцентр Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.
За даними відомства, урядова група CERT-UA виявила нову шахрайську схему в інтернеті. Так, у соцмережі Facebook було виявлено сторінку, яка імітує офіційний ресурс порталу новин ТСН.
Користувачам у цьому співтоваристві пропонують взяти участь в опитуванні та перейти за певним посиланням, щоб "отримати грошову допомогу від ООН". Наприкінці громадянам запропонують вказати реквізити своїх банківських карток і зробити додатковий платіж.
"У межах соціальної програми ООН кожен громадянин України може отримати від 12 700 гривень", — ідеться в підписі до публікації.
У Держспецзв'язку попереджають, що після переходу за посиланням і введенням реквізитів банківська карта буде скомпрометована шахраями.
Держспецзв'язку закликає громадян не вводити реквізити банківських карток на сумнівних ресурсах і для контролю за коштами рекомендує підключити SMS-інформування або ліміт на проведення транзакцій. Якщо особисті дані були скомпрометовані, українцям необхідно негайно звернутися до банку та заблокувати свою карту.
Нагадаємо, раніше шахраї від імені "ПриватБанку" й операторів мобільного зв'язку вимагали гроші в українців.
Також повідомлялося, що шахраї займалися здирством грошей під виглядом виплати 6500 гривень у межах програми "єПідтримка". Як розповідали в Міністерстві цифрової трансформації, громадянам на мобільні телефони чи в соцмережі надходили повідомлення про зарахування грошей на рахунок. Українцям також пропонували для завершення транзакції перейти на сумнівні ресурси та ввести реквізити своїх банківських карток.