Шахраї виманюють гроші, обіцяючи 6500 грн від єПідтримка: як не повестись

Міністерство цифрової трансформації попереджає громадян України бути уважними при отриманні повідомлень про матеріальну допомогу від держави.

На початку березня 2022 року держава оголосила, що в межах послуги єПідтримка деякі групи українців можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 6500 грн, оформивши заявку через додаток "Дія". Проте через деякий час активізувалися аферисти, які під виглядом надання допомоги намагалися виманити в довірливих користувачів їхні особисті дані. У своєму телеграм-каналі Мінцифри розповіло, як розпізнати фейкові повідомлення від шахраїв.

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За словами відомства, зловмисники працюють за наступною схемою: відправляють SMS або повідомлення в соцмережах про те, що на рахунок ймовірної жертви було зараховано суму 6500 грн від єПідтримка. Текст часто містить посилання, за яким людині пропонують перейти, щоб отримати доступ до грошей. Однак, посилання веде на фішинговий сайт і переходити по ньому не варто, інакше шахраї зможуть отримати ваші персональні дані, наприклад номер карти, дату, що вказує на термін її дії, код CVV.

Насправді повідомлення про зарахування коштів надходить у вигляді push-повідомлення від додатку "Дія" і від того банку, клієнтом якого ви є. Повідомлення не містить посилань – ви побачите лише текст. Після отримання повідомлення ви можете перевірити баланс на карті, щоб переконатися, що гроші прийшли.

"Ні "Дія", ні Мінцифра не розсилають жодних SMS або повідомлень у соцмережах. Це важливо, адже шахраї можуть представитися будь-ким. Довіряйте тільки перевіреним та офіційним джерелам", — йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що оформити заявку на отримання одноразової матдопомоги в розмірі 6500 грн можна лише в додатку "Дія".

У межах цього проєкту з держпослугами співпрацюють такі банки:

ПриватБанк

Monobank

Альфа Банк

А-Банк

Ощадбанк

Укргазбанк

Raiffeisen Bank

Банк Восток

IdeaBank

izibank

ПУМБ

Гроші нараховуються протягом 10 днів (без урахування вихідних).

Залишити заявку можуть поки що не всі українці, а лише ті, хто проживає у:

Чернігівській,

Сумський,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Київській,

Житомирській,

Одеській,

Волинській,

Дніпропетровській області,

місті Києві (список областей може оновлюватись).

При цьому заявники повинні бути або найманими працівниками, за яких сплачується ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) або ФОП (будь-якої групи).

Раніше ми повідомляли про те, що заявки на отримання матдопомоги від держави оформили понад 4 млн українців.