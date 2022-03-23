Мошенники выманивают деньги, обещая 6500 грн от єПідтримка: как не попасться

Министерство цифровой трансформации предупреждает граждан Украины быть внимательными при получении сообщений о материальной помощи от государства.

В начале марта 2022 года государство объявило, что в рамках услуги єПідтримка некоторые группы украинцев могут получить материальную помощь в размере 6500 грн, оформив заявку через приложение "Дія". Однако некоторое время спустя активизировались аферисты, которые под видом предоставления помощи пытались выманить у доверчивых пользователей их личные данные. В своем телеграм-канале Минцифры рассказало, как распознать фейковые сообщения от мошенников.

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По словам ведомства, злоумышленники работают по следующей схеме: отправляют SMS или сообщения в соцсетях о том, что на счет предполагаемой жертвы была зачислена сумма в 6500 грн от єПідтримка. Текст зачастую содержит ссылку, по которой человеку предлагают перейти, для того чтобы получить доступ к деньгам. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт и переходить по ней не стоит, иначе мошенники смогут получить ваши персональные данные, например, номер карты, дату, указывающую на срок ее действия, код CVV.

В действительности же сообщение о зачислении средств приходит в виде push-уведомления от приложения "Дія" и от того банка, клиентом которого вы являетесь. Сообщение не содержит ссылок — вы увидите только текст. После получения уведомления вы можете проверить баланс на карте, чтобы убедиться, что деньги пришли.

"Ни "Дія", ни Минцифра не рассылают никаких SMS или сообщений в соцсетях. Это важно, ведь мошенники могут представиться кем угодно. Доверяйте только проверенным и официальным источникам", — говорится в официальном сообщении министерства.

Напомним, что оформить заявку на получение единоразовой матпомощи в размере 6500 грн можно только в приложении "Дія".

В рамках данного проекта с госуслугами сотрудничают следующие банки:

ПриватБанк

Monobank

Альфа-банк

А-Банк

Сбербанк

Укргазбанк

Raiffeisen Bank

Банк Восток

IdeaBank

izibank

ПУМБ

Деньги начисляются в течение 10-ти дней (без учета выходных).

Оставить заявку могут пока что не все украинцы, а только те, которые проживают в:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Киевской,

Житомирской,

Одесской,

Волынской,

Днепропетровской областях,

городе Киеве (список областей может обновляться).

При этом заявители должны быть либо наемными работниками, за которых уплачивается ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование), либо ФЛП (любой группы).

Ранее мы сообщали о том, что заявки на получение матпомощи от государства оформили более 4 млн украинцев.