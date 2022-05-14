"12700 гривен от ООН": Госспецсвязи предупредило украинцев о новой схеме мошенников (фото)

По данным ведомства, злоумышленники создали фейковую страницу, имитирующую портал ТСН, на которой украинцам предлагают пройти опрос.

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В соцсетях активизировались мошенники, которые пытаются заполучить данные банковских карт, спекулируя на теме денежной помощи от Организации Объединенных Наций. Об этом предупреждает пресс-центр Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

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По данным ведомства, правительственная группа CERT-UA выявила новую мошенническую схему в интернете. Так, в соцсети Facebook была обнаружена страница, которая иммитирует официальный ресурс новостного портала ТСН.

[ + – ] Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Пользователям в этом сообществе предлагают взять участие в опросе и перейти по определенной ссылке, чтобы "получить денежную помощь от ООН". В конце гражданам предложат указать реквизиты своих банковских карт и произвести дополнительный платеж.

"В рамках социальной программы ООН каждый гражданин Украины может получить от 12700 гривен", — говорится в подписи к публикации.

В Госспецсвязи предупреждают, что после перехода по ссылки и ввода реквизитов банковская карта будет скомпрометирована мошенниками.

[ + – ] Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Госспецсвязи призывает граждан не вводить реквизиты банковских карт на сомнительных ресурсах, и для контроля за средствами рекомендует подключить SMS-информирование или лимит на проведение транзакций. Если личные данные были скомпрометированы — украинцам необходимо немедленно обратиться в банк и заблокировать свою карту.

[ + – ] Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Напомним, ранее мошенники от имени "ПриватБанка" и операторов мобильной связи вымогали деньги у украинцев.

Также сообщалось, что мошенники занимались вымогательством денег под видом выплаты 6500 гривен в рамках программы "єПідтримка". Как рассказывали в Министерстве цифровой трансформации, гражданам на мобильные телефоны или в соцсети приходили сообщения о зачислении денег на счет. Украинцам также предлагали для завершения транзакции перейти на сомнительные ресурсы и ввести реквизиты своих банковских карт.