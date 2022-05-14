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"12700 гривен от ООН": Госспецсвязи предупредило украинцев о новой схеме мошенников (фото)

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Фото: Getty Images | Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

По данным ведомства, злоумышленники создали фейковую страницу, имитирующую портал ТСН, на которой украинцам предлагают пройти опрос.

В соцсетях активизировались мошенники, которые пытаются заполучить данные банковских карт, спекулируя на теме денежной помощи от Организации Объединенных Наций. Об этом предупреждает пресс-центр Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

По данным ведомства, правительственная группа CERT-UA выявила новую мошенническую схему в интернете. Так, в соцсети Facebook была обнаружена страница, которая иммитирует официальный ресурс новостного портала ТСН.

Мошенники ТСН выплаты помощь ООН Госспецсвязь банковские реквизиты
Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Пользователям в этом сообществе предлагают взять участие в опросе и перейти по определенной ссылке, чтобы "получить денежную помощь от ООН". В конце гражданам предложат указать реквизиты своих банковских карт и произвести дополнительный платеж.

"В рамках социальной программы ООН каждый гражданин Украины может получить от 12700 гривен", — говорится в подписи к публикации.

В Госспецсвязи предупреждают, что после перехода по ссылки и ввода реквизитов банковская карта будет скомпрометирована мошенниками.

Мошенники ТСН выплаты помощь ООН Госспецсвязь банковские реквизиты
Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Госспецсвязи призывает граждан не вводить реквизиты банковских карт на сомнительных ресурсах, и для контроля за средствами рекомендует подключить SMS-информирование или лимит на проведение транзакций. Если личные данные были скомпрометированы — украинцам необходимо немедленно обратиться в банк и заблокировать свою карту.

Мошенники ТСН выплаты помощь ООН Госспецсвязь банковские реквизиты
Мошенники выманивают реквизиты банковских карт под видом портала ТСН

Напомним, ранее мошенники от имени "ПриватБанка" и операторов мобильной связи вымогали деньги у украинцев.

Также сообщалось, что мошенники занимались вымогательством денег под видом выплаты 6500 гривен в рамках программы "єПідтримка". Как рассказывали в Министерстве цифровой трансформации, гражданам на мобильные телефоны или в соцсети приходили сообщения о зачислении денег на счет. Украинцам также предлагали для завершения транзакции перейти на сомнительные ресурсы и ввести реквизиты своих банковских карт.