Представлений екстремальний позашляховик Toyota для найважчого бездоріжжя (фото)
Тюнінг Toyota Fortunner суттєво покращив прохідність позашляховика. Автомобіль отримав величезні шини, захист днища та посилену підвіску, а також шноркель для подолання водних перешкод.
Toyota Fortunner з'явилася нова екстремальна версія. Рамний позашляховик підготували до використання в найсуворіших умовах. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Fortunner виконали в ательє Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino та готові доопрацьовувати позашляховики на замовлення подібним чином.Важливо
За основу взяли стандартний Toyota Fortuner 2022 у версії GR-S. Йому збільшили кліренс на 152 мм (до 377 мм) і встановили 35-дюймову позашляхову гуму. З'явилися сталеві бампери, захист днища та шноркель для подолання водних перешкод.
Крім того, у Fortuner новий капот із повітрозабірниками, а на даху встановлений багажник. У салоні з'явилися спортивні сидіння Recaro, обшиті шкірою і алькантарою.
Toyota Fortuner Project Albino оснащений стандартним 2,8-літровим турбодизелем на 200 к. с., у якого замінено повітряний фільтр і вихлопну систему. Позашляховик отримав допрацьовану підвіску з новими амортизаторами й ефективніші гальма.
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