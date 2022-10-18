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Представлений екстремальний позашляховик Toyota для найважчого бездоріжжя (фото)

Тюнінг Toyota Fortunner, Toyota Fortunner, Toyota Fortunner 2022, новий Toyota Fortunner
Фото: carscoops.com | Toyota Fortunner отримав сталеві бампери та захист днища

Тюнінг Toyota Fortunner суттєво покращив прохідність позашляховика. Автомобіль отримав величезні шини, захист днища та посилену підвіску, а також шноркель для подолання водних перешкод.

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Toyota Fortunner з'явилася нова екстремальна версія. Рамний позашляховик підготували до використання в найсуворіших умовах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Toyota Fortunner, Toyota Fortunner, Toyota Fortunner 2022, новий Toyota Fortunner Fullscreen
Кліренс позашляховика виріс до 377 мм
Фото: carscoops.com

Тюнінг Toyota Fortunner виконали в ательє Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino та готові доопрацьовувати позашляховики на замовлення подібним чином.

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За основу взяли стандартний Toyota Fortuner 2022 у версії GR-S. Йому збільшили кліренс на 152 мм (до 377 мм) і встановили 35-дюймову позашляхову гуму. З'явилися сталеві бампери, захист днища та шноркель для подолання водних перешкод.

Тюнінг Toyota Fortunner, Toyota Fortunner, Toyota Fortunner 2022, новий Toyota Fortunner Fullscreen
На даху з'явився багажник
Фото: carscoops.com

Крім того, у Fortuner новий капот із повітрозабірниками, а на даху встановлений багажник. У салоні з'явилися спортивні сидіння Recaro, обшиті шкірою і алькантарою.

Тюнінг Toyota Fortunner, Toyota Fortunner, Toyota Fortunner 2022, новий Toyota Fortunner Fullscreen
У салоні встановили спортивні сидіння Recaro
Фото: carscoops.com

Toyota Fortuner Project Albino оснащений стандартним 2,8-літровим турбодизелем на 200 к. с., у якого замінено повітряний фільтр і вихлопну систему. Позашляховик отримав допрацьовану підвіску з новими амортизаторами й ефективніші гальма.

Раніше Фокус розповідав про вражаючий тюнінг Ford Bronco від українського ательє. Позашляховику суттєво покращили прохідність.

Також ми писали, що спеціальна позашляхова версія з'явилася і в кросовера Toyota RAV4.