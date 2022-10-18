Представлений екстремальний позашляховик Toyota для найважчого бездоріжжя (фото)

Тюнінг Toyota Fortunner суттєво покращив прохідність позашляховика. Автомобіль отримав величезні шини, захист днища та посилену підвіску, а також шноркель для подолання водних перешкод.

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Toyota Fortunner з'явилася нова екстремальна версія. Рамний позашляховик підготували до використання в найсуворіших умовах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Кліренс позашляховика виріс до 377 мм Фото: carscoops.com

Тюнінг Toyota Fortunner виконали в ательє Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino та готові доопрацьовувати позашляховики на замовлення подібним чином.

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За основу взяли стандартний Toyota Fortuner 2022 у версії GR-S. Йому збільшили кліренс на 152 мм (до 377 мм) і встановили 35-дюймову позашляхову гуму. З'явилися сталеві бампери, захист днища та шноркель для подолання водних перешкод.

[ + – ] На даху з'явився багажник Фото: carscoops.com

Крім того, у Fortuner новий капот із повітрозабірниками, а на даху встановлений багажник. У салоні з'явилися спортивні сидіння Recaro, обшиті шкірою і алькантарою.

[ + – ] У салоні встановили спортивні сидіння Recaro Фото: carscoops.com

Toyota Fortuner Project Albino оснащений стандартним 2,8-літровим турбодизелем на 200 к. с., у якого замінено повітряний фільтр і вихлопну систему. Позашляховик отримав допрацьовану підвіску з новими амортизаторами й ефективніші гальма.

Раніше Фокус розповідав про вражаючий тюнінг Ford Bronco від українського ательє. Позашляховику суттєво покращили прохідність.

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