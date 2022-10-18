Представлен экстремальный внедорожник Toyota для самого тяжелого бездорожья (фото)

Тюнинг Toyota Fortunner существенно улучшил проходимость внедорожника. Автомобиль получил огромные шины, защиту днища и усиленную подвеску, а также шноркель для преодоления водных препятствий.

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У Toyota Fortunner появилась новая экстремальная версия. Рамный внедорожник подготовили к использованию в самых суровых условиях. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Клиренс внедорожника вырос до 377 мм Фото: carscoops.com

Тюнинг Toyota Fortunner выполнили в ателье Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino и готовы дорабатывать внедорожники под заказ подобным образом.

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За основу взят стандартный Toyota Fortuner 2022 в версии GR-S. Ему увеличили клиренс на 152 мм (до 377 мм) и установили 35-дюймовую внедорожную резину. Появились стальные бамперы, защита днища и шноркель для преодоления водных препятствий.

[ + – ] На крыше появился багажник Фото: carscoops.com

Кроме того, у Fortuner новый капот с воздухозаборниками, а на крыше установлен багажник. В салоне появились спортивные сиденья Recaro, обшитые кожей и алькантарой.

[ + – ] В салоне установили спортивные сиденья Recaro Фото: carscoops.com

Toyota Fortuner Project Albino оснащен стандартным 2,8-литровым турбодизелем на 200 л. с., у которого заменены воздушный фильтр и выхлопная система. Внедорожник получил доработанную подвеску с новыми амортизаторами и более эффективные тормоза.

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