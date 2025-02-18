Тома Генкса розкритикували після пародії на прихильників Трампа (відео)

Том Генкс ніколи не підтримував Дональда Трампа, а свого часу публічно виступив за Джо Байдена, кандидата від демократів, якому нинішній президент програв вибори 2016-го.

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68-річний американський актор, двічі лауреат "Оскара" Том Генкс розлютив прихильників президента США Дональда Трампа після пародії в шоу Saturday Night Live, пише Independent. Генкс був серед десятків випускників SNL, які з'явилися в спеціальному випуску, присвяченому 50-річчю скетч-шоу.

В одній зі сценок актор виступає в ролі чоловіка на ім'я Даг у пародійному ігровому шоу під назвою Black Jeopardy, ведучим якого є Кенан Томпсон. Скетч спочатку транслювали в епізоді 2016 року. Для цієї ролі Том одягнув червону кепку "Make America Great Again" на додаток до фланелевої сорочки і футболки із зображенням білоголового орлана. Попри те, що він не належить до демографічної групи ігрового шоу, цей житель півдня все ще сміховинно здатний правильно відповідати на запитання.

У початковому начерку Даг відступає від ведучого шоу, коли той намагається потиснути йому руку, перш ніж врешті-решт здається. У ювілейному випуску герой Генкса вагався, перш ніж потиснути руку ведучому.

"Не подобається це, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти... Можливо, я почну шоу для вас, і ми назвемо його White Jeopardy", – каже він персонажу Томпсона Дарнеллу Гейсу.

Така поведінка розлютила прихильників Трампа.

"Дональд Трамп щойно здобув переконливу перемогу на виборах і ніколи не був таким популярним серед американців. Вони нічому не навчилися", – заявив у соцмережі популярний правий коментатор Бенні Джонсон

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Інший консервативний коментатор, Маріо Науфал, написав:

"Голлівуд усе ще не розуміє: зображати прихильників Трампа як расистські карикатури, тоді як він отримує рекордну підтримку меншості. SNL намагається жартувати про 2016 рік у 2025 році".

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Колишній помічник Роберта Ф. Кеннеді-молодшого Лінк Лорен також висловився щодо скетчу, заявивши, що персонаж Генкса є причиною того, що шоу не отримує вищих рейтингів.

"Том Генкс щойно з'явився на SNL у кепці MAGA, де він поводився так, ніби не хотів тиснути руку чорношкірому. Це шоу дивується, чому їхні рейтинги в канавах. Трамп переміг за кількістю голосів виборців. Цей побитий штамп про те, що MAGA — расист, огидний. SNL — несмішне шоу для снобістських ліберальних еліт. Нинішня Республіканська партія — це велика коаліція, скомпрометована багатьма колишніми демократами. Скатертиною дорога, SNL!" — обурюється він.

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Раніше Фокус писав, чому Том Генкс у кіно практично ніколи грає поганих хлопців.