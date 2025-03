"Идею меморандума отвергли": США готовят 40-страничный договор о редких металлах с Украиной

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что сначала должен был быть подписан меморандум по редкоземельным вопросам с четким распределением средств и условиями. Однако эту идею сейчас отвергли.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки уже разрабатывает договор по редкоземельным металлам объемом более чем на 40 страниц. Украина его не видела и к разработке не приобщена, рассказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Министерство финансов США). Он будет на 40 +- страниц. Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", — говорится в сообщении.

Алексей Гончаренко напомнил, что сначала должен был быть подписан меморандум по редкоземельным металлам. После этого должен был быть договор, где бы прописывались все условия и четко распределялись средства. По информации нардепа, идею меморандума пока отвергли.

Пока официального опровержения или подтверждения заявления нардепа не было.

Добавим, что в начале марта президент США Дональд Трамп уже согласился подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. Однако позже стало известно, что в Белом доме опровергли данные по договору о редкоземельных ресурсах в ближайшее время.

В целом Соглашение о редкоземельных ресурсах Украины уже длительное время находится на слуху среди всего мира. Недавно Киев заявлял о том, что документ уже полностью готов, поэтому в ближайшие дни или недели он может быть подписан. Украинская переговорная сторона заявила о полной готовности к подписанию соглашения и сообщила о возможных форматах этого процесса.