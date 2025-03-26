Airbus вооружит дешевый беспилотник ракетами ПВО: когда он будет сбивать угрозы

Прототип, вооруженный двумя ракетами, планируют запустить в небо к концу 2025 года. Он основан на самолете-мишени 2000-х годов.

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Компания Airbus на выставке беспилотных систем в Бонне, Германия, 26 марта представила концепцию беспилотника LOAD, который предлагает применять для уничтожения воздушных угроз. Об этом сообщает издание Defence News.

Модифицированный БПЛА с элементами автономности сможет нести три управляемые ракеты. По данным Airbus, его радиус действия составит 100 километров, а запуск будет осуществляться с помощью катапульты. После успешной миссии дрон предназначен для возвращения на базу и приземления на парашюте, готовый к повторному использованию. Прототип с двумя ракетами полетит к концу года, заявила компания, а окончательный продукт будет готов через два года, к 2027 году.

Кстати, в Украине разрабатывают перехватчики дронов "Шахед". В октябре стало известно об испытаниях нового украинского БПЛА "Ватра", который смог подняться на 7 км.

Перехват дешевых ракет и дронов сегодня могут осуществлять лишь довольно дорогие средства, и новая система должна решить эту проблему. Конструкция основана на учебном беспилотном самолете-манекене Do-DT25 начала 2000-х годов и называется LOAD (сокращение от Low-Cost Air Defence). Благодаря такому подходу перехватчик будет недорогим и одноразовым, как уверяет Airbus. Do-DT25 имеет длину 3,1 метра и размах крыльев 2,5 метра. Его максимальная скорость составляет 300 узлов (555 км/ч), и он может находиться в воздухе около часа.

Предполагается, что LOAD будет занимать промежуточное положение между барражирующим боеприпасом и боевым беспилотником. БПЛА будет получать данные от радаров или карты воздушной обстановки для поиска и отслеживания целей, в первую очередь — вражеских дронов-камикадзе. Но атаковать сможет только по команде оператора наземной станции управления.

Автономные возможности, обещанные для LOAD, вероятно, основаны на предыдущей работе Airbus с платформой Do-DT25. В марте 2023 года компания продемонстрировала автономное наведение и управление несколькими дронами DT-25 с самолета-заправщика A310 MRTT, продемонстрировав достижения в области точной относительной навигации, связи в полете и алгоритмов кооперативного управления.

В качестве дальнейшего шага Airbus планирует интегрировать LOAD с другими беспилотными летательными платформами, такими как проект компании Eurodrone. По словам компании, это позволит LOAD работать в регионах, "еще не полностью покрытых наземными радарами ПВО".

Airbus также подчеркнула, что новый беспилотник не содержит американских технологий, поскольку европейские компании стремятся избавиться от зависимости от США. Это означает, что он не будет подпадать под действие ITAR, ссылаясь на Международные правила торговли оружием, введенные Вашингтоном, оставляя будущие решения об экспорте исключительно европейским странам-пользователям.

В феврале украинский проєкт "Дикі Шершні" показал улучшенный БПЛА Sting для борьбы с "Шахедами". Он смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров.