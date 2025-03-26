Airbus озброїть дешевий безпілотник ракетами ППО: коли він збиватиме загрози

Прототип, озброєний двома ракетами, планують запустити в небо до кінця 2025 року. Він заснований на літаку-мішені 2000-х років.

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Компанія Airbus на виставці безпілотних систем у Бонні, Німеччина, 26 березня представила концепцію безпілотника LOAD, який пропонує застосовувати для знищення повітряних загроз. Про це повідомляє видання Defence News.

Модифікований БПЛА з елементами автономності зможе нести три керовані ракети. За даними Airbus, його радіус дії становитиме 100 кілометрів, а запуск здійснюватиметься за допомогою катапульти. Після успішної місії дрон призначений для повернення на базу і приземлення на парашуті, готовий до повторного використання. Прототип із двома ракетами полетить до кінця року, заявила компанія, а остаточний продукт буде готовий через два роки, до 2027 року.

До речі, в Україні розробляють перехоплювачі дронів "Шахед". У жовтні стало відомо про випробування нового українського БПЛА "Ватра", який зміг піднятися на 7 км.

Перехоплення дешевих ракет і дронів сьогодні можуть здійснювати лише доволі дорогі засоби, і нова система має вирішити цю проблему. Конструкція заснована на навчальному безпілотному літаку-манекені Do-DT25 початку 2000-х років і називається LOAD (скорочення від Low-Cost Air Defence). Завдяки такому підходу перехоплювач буде недорогим і одноразовим, як запевняє Airbus. Do-DT25 має довжину 3,1 метра і розмах крил 2,5 метра. Його максимальна швидкість становить 300 вузлів (555 км/год), і він може перебувати в повітрі близько години.

Передбачається, що LOAD займатиме проміжне становище між баражувальним боєприпасом і бойовим безпілотником. БПЛА отримуватиме дані від радарів або карти повітряної обстановки для пошуку і відстеження цілей, насамперед — ворожих дронів-камікадзе. Але атакувати зможе тільки за командою оператора наземної станції управління.

Автономні можливості, обіцяні для LOAD, ймовірно, ґрунтуються на попередній роботі Airbus із платформою Do-DT25. У березні 2023 року компанія продемонструвала автономне наведення і управління декількома дронами DT-25 з літака-заправника A310 MRTT, продемонструвавши досягнення в області точної відносної навігації, зв'язку в польоті і алгоритмів кооперативного управління.

Як подальший крок Airbus планує інтегрувати LOAD з іншими безпілотними літальними платформами, такими як проект компанії Eurodrone. За словами компанії, це дасть змогу LOAD працювати в регіонах, "ще не повністю покритих наземними радарами ППО".

Airbus також підкреслила, що новий безпілотник не містить американських технологій, оскільки європейські компанії прагнуть позбутися залежності від США. Це означає, що він не підпадатиме під дію ITAR, посилаючись на Міжнародні правила торгівлі зброєю, запроваджені Вашингтоном, залишаючи майбутні рішення про експорт винятково європейським країнам-користувачам.

У лютому український проєкт "Дикі Шершні" показав поліпшений БПЛА Sting для боротьби з "Шахедами". Він зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів.