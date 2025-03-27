Не целуют перстень: противостояние Трампу повышает рейтинги политиков по всему миру, — FT
Хамское поведение Трампа возмутило мир. Социологические исследования во многих странах — от Украины до Мексики — подтверждают, что конфронтация с Трампом положительно влияет на поддержку среди избирателей своего государства.
Политики, которые публично противостоят президенту США Дональду Трампу, получают больше электоральной приверженности среди собственного населения. Об этом пишет Financial Times.
Например, в Канаде преемник Джастина Трюдо на посту премьер-министра Марк Карни выбрал агрессивный подход к взаимодействию с Трампом.
На волне народного гнева, вызванного американскими пошлинами, и патриотизма Карни в рейтингах опережает Пьера Пуальевра, лидера консервативной оппозиции и нескрываемого трамписта. А ведь еще несколько месяцев назад именно консерваторы готовились праздновать победу на следующих выборах. Трамп уничтожил рейтинги правых в Канаде.
Другой пример — президент Мексики, которой стала представительница левого спектра Клаудия Шейнбаум. Трамп угрожал Мексике применением военной силы ради подавления картелей и ввел пошлины на мексиканский экспорт в США. Как следствие, и без того высокие рейтинги одобрения Шейнбаум подскочили до 85%. Эксперты говорят, что теперь мексиканское правительство может списывать на Трампа любые экономические проблемы.
"У вас есть хулиган, который разрушает систему. Вместо того, чтобы просто поцеловать перстень, эти лидеры в основном встают и вежливо говорят "нет", и их избиратели ценят тот факт, что их не колонизируют", — пояснила директор Римского института международных отношений Натали Точчи.
Ссора президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсом в Овальном кабинете стала самым ярким эпизодом публичного противостояния мирового лидера с президентом США, и это тоже отразилось на рейтингах. Общий рейтинг одобрения Зеленского подскочил до 67 процентов, тогда как его чистое одобрение составляет 38 процентов — это самый высокий показатель с декабря 2023 года.
Как отмечает Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хоть и избежали такого жесткого конфликта с Трампом, как лидеры Канады, Мексики и Украины, тоже имели положительный эффект для рейтингов от Трампа.
Доверие к Макрону выросло с 21 до 27%. Хотя его общая популярность остается низкой, рост возвращает Макрона к тому же уровню, что и прошлым летом в Париже во время Олимпиады. Показательно, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен пыталась держаться на расстоянии от Трампа, поэтому ее рейтинг упал всего на 1% — до 35%.
В Британии рейтинги Стармера неуклонно падали с тех пор, как он возглавил правительство в июле прошлого года. Это внезапно изменилось, когда он приехал в Вашингтон в прошлом месяце и провел переговоры с Трампом, донося ключевые сообщения и вежливо отстаивая свою позицию в ответ на упреки президента США. Через несколько дней Стармер созвал лидеров "коалиции желающих" в Лондоне, чтобы помочь обеспечить будущий мир в Украине.
Опросы общественного мнения показали двузначный рост поддержки Стармера, и даже правая пресса заявила, что это была лучшая неделя для премьер-министра, хотя его рейтинг поддержки остается глубоко отрицательным.
Напомним, "живой Нострадамус" рассказал, чем обернется правление Трампа.
24 марта Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал собственный портрет художницы Сары Бордман, который находится в Капитолии штата Колорадо.