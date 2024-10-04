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Геноцид бывшим не бывает. Почему Россия относится к Украине иначе, чем к Восточной Европе

Мы привыкли считать, что лучше всего нас понимают в Восточной Европе, ведь они тоже знают, что такое российская оккупация, отмечает политолог Петр Олещук. Но есть нюанс — Россия никогда не отказывалась признавать восточноевропейские народы, а вот украинцев для нее не существует.

Петр Олещук
Петр Олещук
Политолог
eye 242
буча, мурал
Фото: Бучанский городской совет | Уроки Бучи: то, что понятно украинцам, слава Богу, не узнать восточным европейцам
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Восточноевропейские соседи Украины в последнее время наговорили немало интересного, в полной мере характеризующего их, а также уровень их понимания ситуации в Украине.

Сначала чешский президент П. Павел говорил о "невозможности освобождения украинской территории" военным путем. Потом Р. Сикорский, польский министр иностранных дел, начал придумывать какие-то "администрации ООН" для Крыма. Ну и венгерский советник Орбана (тоже Орбан, но не родственник) начал рассказывать, что сопротивление Украины российской агрессии было "безответственным", и венгры бы сразу сдались.

Хотя, на первый взгляд, эти заявления ничем не связаны, ведь чешский президент считается "другом Украины", а вот советник Орбана таковым явно не считается вообще, но на самом деле все эти заявления — связаны.

Мы привыкли считать, что лучше всего нас понимают в Восточной Европе. Ведь они тоже знают, что такое российская оккупация. И оно так... Но не так.

Российская оккупация иногда не тождественна российской оккупации.

Глубинное отличие украинцев от поляков, чехов и венгров заключается в том, что в отношении поляков, чехов, венгров и т.д. россияне никогда не сомневались в их существовании. Соответственно, худшее, что их могло ждать — установление марионеточного правительства, навязывание государственной идеологии, "точечные" аресты. Иногда — расстрелы отдельных лиц. Собственно, это то, что происходило в ряде восточноевропейских государств в ХХ.

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Соответственно, они склонны думать, что российское господство — это, конечно, очень плохо. Но не так уж и смертельно.

Одна проблема. Украины это не касается. Цель россиян — уничтожить Украину как таковую. И, конечно, украинский народ, которого, как известно, "не существует". Для этого надо искоренять украинское наследие, физически уничтожать активистов, депортировать и уничтожать просто людей с украинским сознанием. Собственно, делать то, что они делали и делают на оккупированных территориях.

Кое-как нас понимают литовцы, латыши и эстонцы. У них не было голодомора, но они знают, что такое массовые депортации в Сибирь всех подряд. Кое-что помнят финны, которые имели опыт, когда целые регионы приходилось эвакуировать в центральные районы, потому что эти территории занимали российские оккупанты. Заняли и до сих пор там сидят.

Но украинский опыт все равно уникален. Это — не о желании контроля территорий, не о "зонах влияния", не о "лояльности элит". Это просто о геноциде. Буча, уничтоженные города востока, убийства пленных, пытки гражданских, похищения и денационализация детей — это все из этого перечня. И это то, о чем никто, кроме украинцев, не имеет в мире никакого представления.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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