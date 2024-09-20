Чей Крым? Почему польскому министру Сикорскому до сих пор непонятен ответ на этот вопрос

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О "заявлении Сикорского" по Крыму

Когда сегодня услышал, а потом и прочитал информацию о "заявлении Сикорского" (министра иностранных дел Польши) о передаче Крыма под мандат ООН, а затем проведении референдума в Крыму через 20 лет, я был очень удивлен. Дело в том, что СМИ сообщали, что такое "заявление" Сикорский сделал на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES). Я был на этой конференции, которая состоялась 13-14 сентября, слышал там выступление Сикорского, но не слышал этого заявления. Конечно, я не посетил все мероприятия этой конференции, мог что-то пропустить. Но почему это "заявление" появилось только сегодня? Как я выяснил у коллег, которые также были на конференции Ялтинской европейской стратегии, слова Сикорского, которые сейчас тиражируют как его "заявление", прозвучали во время ночной неформальной дискуссии в формате "night cup" поздно вечером 13 сентября. Скорее всего, это было неофициальное мнение Сикорского ("полет фантазии") о том, как можно было бы решить проблему Крыма компромиссным путем. Но никаких официальных заявлений на эту тему Сикорский на конференции YES не делал. И поэтому я считаю, что не совсем корректно говорить именно о "заявлении Сикорского".

Почему это "заявление" начали вспоминать, тиражировать и критиковать только сейчас, почти через неделю после того, как оно появилось? Любые значимые заявления участников конференции YES (от президента Зеленского до Майка Помпео или Джейка Салливана и многих других) цитировали почти сразу, в крайнем случае на следующий день. А здесь пауза в шесть дней. По законам оперативной журналистики, это выглядит как-то странно. Рискну предположить, что вся возня вокруг "заявления Сикорского" началась как следствие появившейся в польских СМИ информации об эмоционально напряженной встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. На информационно-политические "утечки" поляков наши ответили своими "утечками".

Министр Радослав Сикорский Фото: Фото: Gettyimages

Саму эту идею Сикорского раскритиковали абсолютно правильно. Я напомню, что именно предложил министр иностранных дел Польши. Как пишут различные украинские издания, Сикорский заявил, что Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма. Он предложил передать Крым "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет". Мнение, мягко говоря, очень противоречивое и спорное. Во-первых, оно является нереалистичным. Почти наверняка можно сказать, что Путин на такой "компромисс" не согласится. Не для того он захватывал и аннексировал Крым, чтобы потом передавать его под контроль ООН. Но наиболее ошибочной является идея референдума, да еще через 20 лет. За это время русификация Крыма во всех смыслах только усилится, произойдет смена поколений (а Россия уже 10 лет идеологически форматирует жителей Крыма) и результат такого референдума будет известен заранее. Даже странно, что такие умные западные политики, как Радослав Сикорский, все еще бредят идеями "демократических компромиссов" для решения проблемы тех территорий Украины, которые оккупировала и аннексировала Россия.

Считаю, что Сикорскому обязательно надо отреагировать на весь этот "информационный шум" о его "заявлении" и объяснить свою позицию, чтобы снять еще одну, чисто искусственную конфликтную проблему и в без того непростых отношениях между Польшей и Украиной на сегодняшний день.

Однако обращу внимание и на другую проблему, уже с нашей стороны. На мой взгляд, было бы абсолютно неправильно начинать в Украине критическую информационную кампанию против Радослава Сикорского. Он является, пожалуй, самым проукраинским министром в нынешнем польском правительстве и одним из самых последовательных сторонников поддержки Украины среди европейских политиков. Воевать надо против врагов, а не против друзей, даже если они делают определенные ошибочные высказывания. С друзьями надо преодолевать недоразумения и убедительно, но дружески, объяснять им нашу позицию.

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