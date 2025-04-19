Трамп пригрозив виходом США з мирних переговорів щодо України: що відомо

Вашингтон не виключає припинення своєї участі в переговорах щодо завершення російсько-української війни, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

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Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати заяву державного секретаря Марко Рубіо, який сказав, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо найближчими днями не з'являться ознаки того, що угода між Києвом і Москвою найближчими тижнями буде можлива.

За словами американського лідера, щотижня у війні гинуть 2,5 тисячі осіб і США, "в ідеалі", збираються її зупинити. Але якщо з якоїсь причини одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди для досягнення миру, Вашингтон просто відмовиться від своєї ролі.

"Ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", — і відмовимося від усього", — сказав Трамп, висловивши надію, що до цього не дійде.

Президент США додав, що щодня на війні гине багато людей, поки "хтось продовжує грати в ігри", і США не будуть цього терпіти. Однак як зауважив політик, існують "хороші шанси" цю проблему вирішити. І він би не хотів говорити про вихід США з мирних переговорів.

Нагадаємо, 18 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і РФ повинні подати "чіткий знак" про готовність до укладення мирної угоди. Інакше, за його словами, президент США Дональд Трамп узагалі відмовиться від спроби посередництва з цього питання.

Також Фокус писав, що адміністрація президента США, можливо, готова визнати російський контроль над українським півостровом Крим в обмін на припинення вогню і як частину ширшої мирної угоди між Україною і РФ.