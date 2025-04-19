Трамп пригрозил выходом США из мирных переговоров по Украине: что известно

Вашингтон не исключает прекращения своего участия в переговорах по завершению российско-украинской войны, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать заявление государственного секретаря Марко Рубио, который сказал, что США могут выйти из переговорного процесса, если в ближайшие дни не появятся признаки того, что сделка между Киевом и Москвой в ближайшие недели будет возможна.

По словам американского лидера, каждую неделю в войне погибают 2,5 тысячи человек и США, "в идеале", собираются ее остановить. Но если по какой-то причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия для достижения мира, Вашингтон просто откажется от своей роли.

"Мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", — и откажемся от всего", — сказал Трамп, выразив надежду, что до этого не дойдет.

Президент США добавил, что ежедневно на войне погибает много людей, пока "кто-то продолжает играть в игры" и США не будут этого терпеть. Однако как заметил политик, существуют "хорошие шансы" эту проблему решить. И он бы не хотел говорить о выходе США из мирных переговоров.

Напомним, 18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ должны подать "четкий знак" о готовности к заключению мирного соглашения. Иначе, по его словам, президент США Дональд Трамп вообще откажется от попытки посредничества по этому вопросу.

Также Фокус писал, что администрация президента США, возможно, готова признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в обмен на прекращение огня и как часть более широкого мирного соглашения между Украиной и РФ.