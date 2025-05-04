РФ может устроить провокации на 9 мая, — Зеленский (видео)

Несмотря на публичные заявления Российской Федерации о возможности частичного прекращения огня, существует высокая вероятность совершения провокаций с ее стороны 9 мая. В эти дни количество штурмов — наибольшее за последние месяцы.

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Об этом на пресс-конференции с президентом Чешской Республики Петром Павелом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Они (россияне — ред.) хотят какое-то частичное ceasefire (соглашение о прекращении огня), но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы. В эти дни они показывают более 200 штурмов. У меня был доклад генерала Сырского. Он мне сказал, что за вчера, например, более 200 штурмов. То есть веры нет, провокации могут быть", — рассказал глава государства.

С 13:15 до 14:53

Он вспомнил о "пасхальном" перемирии, которое якобы длилось с 19 апреля с 18:00 до 00:00 с 20 на 21 апреля. Владимир Зеленский отметил, что тогда россияне совершили более 100 штурмов.

"Мы понимаем, кто эти соседи и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего. Это не первый вызов и не первые обещания России о ceasefire", — добавил Владимир Зеленский.

По информации Генерального штаба Украины за прошедшие сутки, 3 мая, зафиксировано 253 боевых столкновения. По состоянию на 16:20 воскресенья, 4 мая, с начала суток произошло 101 боевое столкновение.

Напомним, объявленное Путиным перемирие в Украине до 9 мая начнет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и продлится до полуночи с 10 на 11 мая. На это решение российского лидера отреагировали как в Соединенных Штатах Америки, так и в Украине.

Владимир Зеленский считает инициативу Владимира Путина по установлению перемирия в Украине на три дня "театральной постановкой". Глава государства уверен, что перед перемирием надо установить безусловное прекращение огня.

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать предложение о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Он угрожал уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве в День победы.