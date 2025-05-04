РФ може влаштувати провокації на 9 травня, — Зеленський (відео)

Незважаючи на публічні заяви Російської Федерації щодо можливості часткового припинення вогню, існує висока ймовірність вчинення провокацій з її боку 9 травня. В ці дні кількість штурмів – найбільша за останні місяці.

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Про це на пресконференції з президентом Чеської Республіки Петром Павелом розповів український лідер Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни — ред.) хочуть якесь часткове ceasefire (угода про припинення вогню), але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці. В ці дні вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського. Він мені сказав, що за вчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути", — розповів глава держави.

З 13:15 до 14:53

Він згадав про "великоднє" перемир'я, яке нібито тривало з 19 квітня з 18:00 до 00:00 з 20 на 21 квітня. Володимир Зеленський зазначив, що тоді росіяни зробили понад 100 штурмів.

"Ми розуміємо, хто ці сусіди й на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім.Це не перший виклик і не перші обіцянки Росії про ceasefire", — додав Володимир Зеленський.

За інформацією Генерального штабу України протягом минулої доби, 3 травня, зафіксовано 253 бойових зіткнення. Станом на 16:20 неділі, 4 травня, від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Нагадаємо, оголошене Путіним перемир'я в Україні до 9 травня почне діяти з опівночі із 7 на 8 травня і триватиме до опівночі із 10 на 11 травня. На це рішення російського лідера відреагували як в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні.

Володимир Зеленський вважає ініціативу Володимира Путіна щодо встановлення перемир'я в Україні на три дні "театральною постановкою". Глава держави впевнений, що перед перемир'ям треба встановити безумовне припинення вогню.

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв прокоментував відмову президента України Володимира Зеленського приймати пропозицію про триденне "перемир'я" на 9 травня. Він погрожував знищенням Києва в разі "провокації" на параді у Москві в День перемоги.