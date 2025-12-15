Американський чиновник заявив, що 90% питань між Росією та Україною вирішено після останніх переговорів. І президент США задоволений тим, як пройшли переговори в Берліні.

Офіційний, але неназваний представник США заявив, що гарантії безпеки були одним із головних напрямків переговорів. І Дональд Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною, повідомляє Sky News.

За словами чиновника, Дональд Трамп вважає, що зможе переконати Росію прийняти гарантії, аналогічні статті 5, які надаються Україні. Йдеться про принцип НАТО, згідно з яким напад на одного члена НАТО — це напад на всіх.

Американський чиновник додав, що після останніх переговорів спостерігається прогрес у звуженні розбіжностей між Росією та Україною, а також поглиблюються дискусії щодо територіальних питань.

Офіційний представник заявив, що Росія буде відкрита до вступу України до Європейського союзу, і що США вважають, що Росія прийме гарантії, передбачені в угоді.

Офіційний представник заявив, що переговори пройшли дуже позитивно, і з низки питань було досягнуто консенсусу.

"Ще належить обговорити деякі питання, але Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом", — сказав інсайдер.

Офіційний представник заявив, що європейські представники проявили себе чудово, і висловив надію, що "ми рухаємося шляхом до миру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Берліні, охарактеризував територіальне питання як "болюче" для вирішення.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Путіна оголосити про різдвяне перемир'я і "залишити український народ у спокої".