Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения: Умеров прокомментировал переговоры с США

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров рассказал о прогрессе по результатам украинско-американских переговоров.

По его словам, переговоры 14-15 декабря были конструктивными и продуктивными, на них удалось достичь реального прогресса. Об этом Умеров написал в X.

"Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", — написал Умеров.

При этом он призвал не поддаваться на слухи и провокации, которые появляются в СМИ, не конкретизировав, что именно он имеет в виду.

По словам Умерова, американские переговорщики во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работают чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.

"Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", — резюмировал Умеров.

Зато первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что важно, чтобы американская сторона была в дальнейшем привлечена к переговорам по завершению войны.

"Несправедливо неправильно трактовать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в достижение мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень четкая. Анонимные источники не имеют права", — отметил он.

Кроме того он добавил, что за два дня переговоров увидел, что американцы готовы отстаивать украинские интересы во время переговоров.

В то же время журналист Axios Барак Равид в своем X написал, что встреча Зеленского и советниками США была продуктивной.

Напомним, что встреча 14 декабря длилась более пяти часов. Министр обороны Борис Писториус описал этот раунд переговоров не идеальным, но как хороший знак.

Один из западных чиновников, участвовавший в раунде переговоров в Берлине, назвал встречу "самым детальным разговором о последовательности действий, который только мы видели — механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация — все в одной комнате".

"Это не была фотосессия. Это были изнурительные пятичасовые переговоры, во время которых никто не делал вид, что компромиссы не будут политически взрывоопасными", — заявил этот чиновник в комментарии Kyiv Post.

Впоследствии отмечалось, что мирные переговоры между Украиной и ЕС с одной стороны и США — с другой превратились в борьбу даже без участия России. Вашингтон хочет быстрого решения и завершения войны до Нового года, а Киев и Брюссель требуют решить "значительные разногласия".