Сподіваємось, що до кінця дня ми досягнемо угоди: Умєров прокоментував перемовини зі США

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров розповів про прогрес за результатами українсько-американських переговорів.

За його словами, перемовини 14-15 грудня були конструктивними та продуктивними, на них вдалося досягти реального прогресу. Про це Умєров написав у X.

"Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", — написав Умєров.

При цьому він закликав не піддаватися на чутки та провокації, які з'являються у ЗМІ, не конкретизувавши, що саме він має на увазі.

За словами Умєрова, американські перемовники на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди.

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", — резюмував Умєров.

Натомість перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця відзначив, що важливим є те, щоб американська сторона була надалі залучена до перемовин щодо завершення війни.

"Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка. Анонімні джерела не мають рації", — зазначив він.

Крім того він додав, що за два дні перемовин побачив, що американці готові відстоювати українські інтереси під час перемовин.

У той же час журналіст Axios Барак Равід у своєму X написав, що зустріч Зеленського та радниками США була продуктивною.

Нагадаємо, що зустріч 14 грудня тривала понад п'ять годин. Міністр оборони Борис Пісторіус описав цей раунд переговорів не ідеальним, але як добрий знак.

Один з західних чиновників, який брав участь у раунді перемовин в Берліні, назвав зустріч "найбільш детальною розмовою про послідовність дій, яку тільки ми бачили — механізми припинення вогню, гарантії безпеки та економічна стабілізація — все в одній кімнаті".

"Це не була фотосесія. Це були виснажливі п’ятигодинні переговори, під час яких ніхто не вдавав, що компроміси не будуть політично вибухонебезпечними", – заявив цей чиновник в коментарі Kyiv Post.

Згодом відзначалося, що мирні переговори між Україною і ЄС з одного боку та США — з іншого перетворилися на боротьбу навіть без участі Росії. Вашингтон хоче швидкого рішення та завершення війни до Нового року, а Київ та Брюссель вимагають розв'язати "значні розбіжності".