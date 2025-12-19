"Ми маємо угоду": про що домовилися учасники саміту ЄС щодо України і що буде з замороженими активами РФ

Учасники саміту Європейського Союзу у Брюсселі досягли угоди щодо надання Україні фінансової допомоги 2026–2027 роках розміром у 90 мільярдів євро.

Йдеться про довгострокову підтримку України від ЄС в умовах, коли триває повномасштабна війна з Росією. Про досягнення угоди повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта уночі 19 грудня на своїй сторінці у мережі X.

"Ми маємо угоду. Рішення про надання 90 мільярдів євро підтримки Україні на 2026–27 роки схвалене", — заявив Кошта.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також прокоментував угоду. За його словами, у такий спосіб лідери ЄС надіслали чіткий сигнал для Володимира Путіна.

"Це чіткий сигнал Путіну від Європи", — наголосив Мерц.

За словами посадовця, наразі російські активи залишатимуться замороженими. Так триватиме, доки Росія не виплатить компенсацію Україні.

Скриншот | Фрідріх Мерц про угоду щодо допомоги Україні і заморожені активи РФ

Мерц також пояснив, що Україна повинна буде повернути кредит тоді, коли РФ виплатить Києву репарації. Якщо ж Кремль не заплатить репарації, то ЄС використає заморожені російські активи для повернення кредиту, відповідно до міжнародного права.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це рішення учасники саміту ЄС "знайшли спільно". Вона також згадала про фінансування України після 2027 року.

"Ми залишаємо за собою право використовувати грошові залишки з російських активів, заморожених в ЄС, для фінансування позики. Це рішення ми знайшли спільно. А фінансування України після 2027 року буде частиною наступних обговорень довгострокового бюджету ЄС", — повідомила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 18 грудня агентство Укрінформ передало слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що лідери ЄС погодилися на надання Україні репараційної позики.

15 грудня у Euractiv писали, що сім країн виступили проти надання Україні кредиту за рахунок заморожених активів РФ.