"Мы имеем соглашение": о чем договорились участники саммита ЕС по Украине и что будет с замороженными активами РФ

Участники саммита Европейского Союза в Брюсселе достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи 2026-2027 годах размером в 90 миллиардов евро.

Речь идет о долгосрочной поддержке Украины от ЕС в условиях, когда продолжается полномасштабная война с Россией. О достижении соглашения сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта ночью 19 декабря на своей странице в сети X.

"Мы имеем соглашение. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро поддержки Украине на 2026-27 годы одобрено", — заявил Кошта.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц также прокомментировал соглашение. По его словам, таким образом лидеры ЕС послали четкий сигнал для Владимира Путина.

"Это четкий сигнал Путину от Европы", — подчеркнул Мерц.

По словам чиновника, пока российские активы будут оставаться замороженными. Так будет продолжаться, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Відео дня

Скриншот | Фридрих Мерц о соглашении о помощи Украине и замороженных активах РФ

Мерц также пояснил, что Украина должна будет вернуть кредит тогда, когда РФ выплатит Киеву репарации. Если же Кремль не заплатит репарации, то ЕС использует замороженные российские активы для возврата кредита, в соответствии с международным правом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение участники саммита ЕС "нашли совместно". Она также упомянула о финансировании Украины после 2027 года.

"Мы оставляем за собой право использовать денежные остатки из российских активов, замороженных в ЕС, для финансирования займа. Это решение мы нашли совместно. А финансирование Украины после 2027 года будет частью следующих обсуждений долгосрочного бюджета ЕС", — сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, 18 декабря агентство Укринформ передало слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что лидеры ЕС согласились на предоставление Украине репарационного займа.

15 декабря в Euractiv писали, что семь стран выступили против предоставления Украине кредита за счет замороженных активов РФ.