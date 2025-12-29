Сіра зона Гуляйполя: чому проблеми з обороною загрожують повторити Авдіївку, — аналітики (карта)

Збройні сили Російської Федерації під час наступу на Гуляйполе використовують особливості рельєфу, пояснили аналітики. Рельєф дозволяє тримати під наглядом територію населеного пункту і бачити переміщення противника. Таку ж перевагу мають і Збройні сили України, але не можуть її використати й тому ситуація на цьому відтинку фронту погіршується. Чому Гуляйполе важко втримати і які складні виклики постають перед ЗСУ?

Гуляйполе розміщене у низині, тому обом арміям складно завести особовий склад у місто, оскільки кожного солдата видно з висот навколо, ідеться у пояснення аналітиків проєкту DeepState. При цьому росіяни мають велику кількість особового складу і тому кидають людей вперед, не зважаючи на загрози, а українці так діяти не можуть. Водночас слід пам'ятати про нові рубежі, куди мають відійти бійці ЗСУ, коли виникне потреба. Аналітики нагадали, що про фортифікації потрібно думати вже зараз, інакше можуть повторитись події в Авдіївці взимку 2024 року.

Допис DeepState про особливості рельєфу у Гуляйполі з'явився вдень 29 грудня. У дописі ідеться про рельєф у цій місцевості: на топографічній карті позначено пагорби до 150-200 м навколо населеного пункту. З північного заходу на південний схід біля міста протікає річка Гайчур, через яку і виникла улоговина.

Відео дня

Бої в Гуляйполі - топографічна карта місцевості Фото: topographic-map.com

Територія Гуляйполя перебуває у сірій зоні, зауважили аналітики, і бувають випадки, коли у підвалах одного будинку сидять солдати ЗСУ та ЗС РФ. Тим часом обороняти місто з огляду на рельєф та нестачу особового складу "стає вкрай складним". На сьогодні у місті можуть відкрито діяти штурмові підрозділ ЗС РФ та ЗСУ, але, знов таки, російських — більше. З огляду на наявні загрози згадали про ситуацію в Авдіївці, оборона якої впала у лютому 2024 року. Коли українські бійці почали відступати, то виявилось, що позаду ніхто не збудував фортифікацій, і тому росіяни мали вільний простір аж до Покровська, ідеться у дописі.

"Не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", — підсумували аналітики DeepState.

Зауважмо, на карті бойових дій можна побачити, в яких можливих напрямках можуть рушити ЗС РФ, окупувавши Гуляйполе. На захід — траса Т0814 Оріхів (за 30 км), на північ — траса Т0401 на Покровське-Олександрівку (38 км) і далі — Запоріжжя по трасі N15 (за 60 км).

Бої в Гуляйполі - місцерозташування Гуляйполя відносно Оріхова та Покровського Фото: DeepState

Бої в Гуляйполі — деталі

Зазначимо, 25 грудня у мережі з'явились кадри з Гуляйполя, на яких російські військові показували командний пункт 75 батальйону 106 бригади ТрО ЗСУ, яка увійшла у 102 бригаду. На відео — вціліла техніка, командирські карти, телефони тощо. Українська кореспондентка поспілкувалась з офіцером, який перебував на КСП: з його слів, відбувся напад трьох диверсантів і довелось терміново відходити. Після цього ділянку фронту відправили 25 окремий штурмовий полк ЗСУ для "порятунку" ситуації.

Бої в Гуляйполі - просування ЗС РФ станом на 28 грудня, DeepState

Тим часом Фокус писав про фортифікації у Запорізькій та в інших областях, яким загрожує наступ РФ. Французький OSINTер дослідив особливості нової лінії оборони і наголосив, що вони справді можуть спинити наступ РФ. Зокрема, є смуга перешкод шириною 150 м, з бетонними пірамідами та колючим дротом "єгоза". У фортифікаціях — два проходи на 16 км, і це дороги, якими іде логістика ЗСУ. OSINTер пояснив, що наявними засобами — дронами різних типів та дефіцитним особовим складом, ЗСУ справді можуть протистояти наступу ЗС РФ.

Нагадуємо, увечері 29 грудня з'явилась нова заява президента РФ Володимира Путіна, яка стосувалась наступу на Запоріжжя та Оріхів.