ЗСУ в Запорізькій області загрожує флангове охоплення: оглядач попередив про наміри росіян
Оглядач Костянтин Машовець вважає, що ЗСУ невдовзі будуть вимушені відійти з району Степногірська Запорізької області. За його словами, окупанти намагаються "взяти в кліщі" Оріхівський район.
Про ситуацію на Запоріжжі та ймовірні плани ЗС РФ написав 3 січня військовий оглядач Костянтин Машовець у своєму Telegram-каналі. За його інформацією, росіянам вдалося обійти селище Степногірськ з двох сторін: із заходу по об'єктах дороги на село Григорівка та зі сходу дорогою на село Лук'янівське.
"Вірогідно, ЗСУ будуть вимушені найближчим часом повністю відійти з району Степногірська", — заявив Машовець.
За його словами, російські передові підрозділи зазнають великих втрат, проте 19-та мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії та полки 7-ї повітряно-десантної дивізії продовжують атаки та штурми в напрямку Приморського та Річного і по обидва боки від Степногірська.
Машовець стверджує, що окупанти вже досягають рубежу оборони українських бійців по річці Конка в районі Приморського. На думку оглядача, росіяни прагнуть суттєво розширити ділянку в смузі 58-ї ЗА від дельти річки до селища Комишуваха.
На погляд Костянтина Машовця, події на Оріхівському та Гуляйпільському напрямку свідчать про оперативний план росіян із флангового охопити весь Оріхівський район оборони Збройних сил України: з заходу зі сторони Степногірська, на правому фланзі в оперативній зоні російської групи військ "Днепр", і зі сходу — зі сторони Гуляйполя в зоні ворожої групи військ "Восток".
"В цей час російське командування явно і стійко намагається його реалізувати. І поки, хоча і з деякими труднощами та досить повільно, але йому це цілком вдається", — заявив оглядач.
Ситуація на Запоріжжі: дані Генштабу ЗСУ
В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8:00 3 січня розповідали, що на Оріхівському напрямку за попередню добу окупанти тричі атакували позиції українських в районах Плавнів та Приморського, а на Гуляйпільському 20 разів проводили атаки в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.
Ситуація на Запоріжжі: що відомо
В опублікованій 2 січня статті CNN неназваний офіцер СБУ з позивним "Банкір" попередив про "напружену ситуацію" під Запоріжжям і розповів, що ЗС РФ намагаються окупувати нові території на південному відтинку фронту для посилення переговорних позицій. За його словами, на цьому напрямку українським підрозділам бракує особового складу, а також у росіян тут краще оснащення.
Аналітики проєкту DeepState 29 грудня розповідали про погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку та зазначали, що проблеми з обороною загрожують повторити Авдіївку. За словами аналітиків, обороняти місто складно через особливості рельєфу та нестачу особового складу.