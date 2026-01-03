ЗСУ в Запорізькій області загрожує флангове охоплення: оглядач попередив про наміри росіян

Оглядач Костянтин Машовець вважає, що ЗСУ невдовзі будуть вимушені відійти з району Степногірська Запорізької області. За його словами, окупанти намагаються "взяти в кліщі" Оріхівський район.

Про ситуацію на Запоріжжі та ймовірні плани ЗС РФ написав 3 січня військовий оглядач Костянтин Машовець у своєму Telegram-каналі. За його інформацією, росіянам вдалося обійти селище Степногірськ з двох сторін: із заходу по об'єктах дороги на село Григорівка та зі сходу дорогою на село Лук'янівське.

"Вірогідно, ЗСУ будуть вимушені найближчим часом повністю відійти з району Степногірська", — заявив Машовець.

За його словами, російські передові підрозділи зазнають великих втрат, проте 19-та мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії та полки 7-ї повітряно-десантної дивізії продовжують атаки та штурми в напрямку Приморського та Річного і по обидва боки від Степногірська.

Машовець стверджує, що окупанти вже досягають рубежу оборони українських бійців по річці Конка в районі Приморського. На думку оглядача, росіяни прагнуть суттєво розширити ділянку в смузі 58-ї ЗА від дельти річки до селища Комишуваха.

Військовий оглядач Машовець розповід про складну ситуацію на Оріхівському напрямку Фото: скриншот

На погляд Костянтина Машовця, події на Оріхівському та Гуляйпільському напрямку свідчать про оперативний план росіян із флангового охопити весь Оріхівський район оборони Збройних сил України: з заходу зі сторони Степногірська, на правому фланзі в оперативній зоні російської групи військ "Днепр", і зі сходу — зі сторони Гуляйполя в зоні ворожої групи військ "Восток".

"В цей час російське командування явно і стійко намагається його реалізувати. І поки, хоча і з деякими труднощами та досить повільно, але йому це цілком вдається", — заявив оглядач.

Степногірськ 2 січня на мапі DeepState Фото: скриншот

Ситуація на Запоріжжі: дані Генштабу ЗСУ

В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8:00 3 січня розповідали, що на Оріхівському напрямку за попередню добу окупанти тричі атакували позиції українських в районах Плавнів та Приморського, а на Гуляйпільському 20 разів проводили атаки в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

Оріхівський напрямок на мапі Генштабу ЗСУ станом на 3 січня Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Запоріжжі: що відомо

В опублікованій 2 січня статті CNN неназваний офіцер СБУ з позивним "Банкір" попередив про "напружену ситуацію" під Запоріжжям і розповів, що ЗС РФ намагаються окупувати нові території на південному відтинку фронту для посилення переговорних позицій. За його словами, на цьому напрямку українським підрозділам бракує особового складу, а також у росіян тут краще оснащення.

Аналітики проєкту DeepState 29 грудня розповідали про погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку та зазначали, що проблеми з обороною загрожують повторити Авдіївку. За словами аналітиків, обороняти місто складно через особливості рельєфу та нестачу особового складу.