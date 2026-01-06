За Гуляйполе точаться "дуже жорсткі бої": Федоров відповів, чи є загроза для Запоріжжя

ЗС РФ сконцентрувались на Гуляйпільському на Кам’янському напрямках. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров визнав, що для Запоріжжя ситуація стала складнішою.

"Чи є загроза для Запоріжжя? Вона не перестала бути за останні майже чотири роки війни. Давайте чесно про це говорити", — заявив Федоров під час брифінгу 6 січня, як передали в "Укрінформі".

Гуляйполе та Запоріжжя на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він підтвердив, що за останні пів року ситуація стала складнішою.

"Увага сфокусована на двох напрямках фронту: Гуляйпільському і Степногірському чи Кам’янському", — пояснив начальник Запорізької ОВА.

З його слів, "кожні три дні" позиції покращуються, і це — "величезна копітка робота" українських підрозділів.

"Сьогодні прийнято рішення про примусову евакуацію з Кушугума, і це говорить про те, що не лінія фронту зсунулась, а на жаль, засоби, якими користується ворог, отримали більшу дальність, і ворог пріоритезував саме цей напрямок", — розповів Федоров.

Відео дня

Він також визнав, що ситуація значно ускладнилась у Гуляйполі. Там штурмовики у взаємодії з підрозділами БПЛА "роблять майже неможливу роботу".

Гуляйполе на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Щонайменше три штурмових підрозділи відповідають за Гуляйполе. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації там, тривають дуже жорсткі бої", — додав чиновник.

Нагадаємо, 3 січня військовий оглядач Костянтин Машовець інформував, що ЗС РФ намагаються "взяти в кліщі" Оріхівський район. З його слів, російське командування досить повільно та з труднощами реалізовує свій задум, але йому "цілком вдається".

Спецпризначенці ССО захопили у полон російського коригувальника, який діяв в одному з районів Куп’янська. "Щур" постійно змінював позиції й переховувався у щільній міській забудові, ускладнюючи його пошуки.