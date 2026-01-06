Константиновка под угрозой: как войска РФ проникают в город и что задумало командование противника

Сегодня снова будет Константиновское направление, поскольку ситуация там развивается достаточно негативно для ВСУ, а российские войска уже ведут бои в пределах города.

О нескольких особенностях ситуации "под Константиновкой", на которые я хотел бы обратить внимание

Очевидно, что командование ГВ "Юг" противника, операционная зона которого преимущественно включает Константиновский район обороны ВСУ, сосредоточивает основные свои усилия на смежном фланге двух своих ТГр "Дзержинск" и "Бахмут" (район Клебанбыкского водохранилища и к востоку от него, примерно участок от Ступочек до Яблоновки). Это подтверждается уровнем концентрации сил и средств противника там.

Очевидно, в этом смысле вражеское командование ДО СИХ ПОР рассматривает перспективу штурма и захвата Константиновки как задачу "при случае", потому что такую "солянку", которую оно пригнало для захвата Константиновки, редко где встретишь. Здесь действуют части и соединения из состава сразу 4-х объединений одновременно — 3-й, 8-й, 51-й ОВА и 3-го АК, причем преимущественно действуют в "разнобой". Здесь затесался даже один полк (78-й мсп) из состава 42-й мсд 58-й ОВА, которая вообще развернута на Запорожском направлении в Южной операционной зоне.

Відео дня

Иначе говоря, командование противника смогло развернуть на Константиновском направлении лишь то, что оно смогло, образно говоря, "наскрести" по своим "сусекам" (то есть в составе своих стратегических и оперативных резервов).

Накопление штурмовой пехоты в передовых подразделениях врага на этом направлении также происходит достаточно медленно. В большинстве случаев малыми группами, по 3–4 "тела", иногда даже 2–3, под прикрытием плохой погоды (туман, осадки, плохая видимость), враг постепенно "перетягивает" их на свои передовые позиции (то есть накапливает их там).

Кроме того, постепенное накопление пехоты на передовых позициях требует от командования противника довольно значительного логистического "геморроя" во все большем объеме — всем этим "накопленным" нужно что-то есть, пить, им нужно доставить БК (особенно для атак и штурмов) и многое другое. Учитывая, что ВСУ на этом направлении достаточно активно используют БПЛА тактической зоны, сделать все это врагу не так просто, как кажется на первый взгляд. ВСУ достаточно успешно охотятся на вражеских "мулов" (отдельных или парных российских военных, которых специально назначили для переноса/доставки всего этого тем, кто накапливается на передовой линии).

Однако даже такое достаточно "плавное" и очень постепенное накопление дает врагу возможность продвигаться в нескольких секторах и направлениях тактической зоны, создавая своеобразный эффект "кумулятивной угрозы" в виде более глубокого прорыва. Причины этого — предмет отдельного длинного "разговора", который, очевидно, не всем понравится...

Выводы относительно ситуации на Константиновском направлении

Очевидно, что украинское командование на этом направлении имеет дело с достаточно четким и структурированным замыслом (планом) врага, который, по моему мнению, предусматривает "двойной охват" всей агломерации Дружковка–Константиновка по меньшей мере в два этапа:

"малый" охват (т.е. первый этап), очевидно, предполагает обход самой Константиновки с востока и юго-запада, что также предполагает прорыв врага в восточную, южную и западную части города с этих направлений;

а "большой" охват (так называемый, второй этап) — прорыв врага по общему направлению Шахово–Софиевка–Райское на ближние подступы к Дружковке и так же — прорыв врага в том же направлении, но с другой (восточной) стороны (со стороны Часового Яра), то есть примерно в районе Семеновка–Белокузьминовка–Веролюбовка–Куртовка.

Исходя из динамики и общей оперативно-стратегической ситуации (когда противник проводит как минимум еще две наступательные операции с четкими оперативными целями и соответствующего масштаба), а также с учетом реального состояния его оперативных и стратегических резервов, можно предположить, что гипотетическая "Константиновская наступательная операция" российских войск МОЖЕТ БЫТЬ реализована на практике только последовательно. То есть этап за этапом, а не "все сразу".

Хотя, конечно, зная "замашки" российских "полководцев" и привычки их стоящего над ними военно-политического руководства, которое обычно стремится быстро и "все сразу", они вполне могут решить попробовать реализовать этот замысел ОДНОВРЕМЕННО, "размазывая" свои силы и средства в нескольких направлениях одновременно.

В этом смысле, оценивая ближайшие намерения противника на Константиновском направлении, я прежде всего обращал бы внимание на динамику изменений в составе и численности группировок войск противника, действующих на нем. На сегодня это — один из самых объективных показателей относительно планов врага. Особенно в контексте основных тактических приемов, которые командование противника использует при планировании, организации и ведении боевых действий в тактической зоне, где основным инструментом как раз и является именно "человеческий ресурс" его пехоты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно