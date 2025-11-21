Лиман становится ключевой целью: почему ВС РФ пытаются прорваться к городу (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации наращивают давление на Лиманском направлении, стремясь захватить Лиман — важный транспортный узел Донецкой области. Однако значение города для противника выходит далеко за рамки локальной тактики.

Начальник отдела коммуникации 63-й бригады ВСУ Ростислав Ящишин в комментарии УНИАН рассказал о значении этого транспортного хаба в контексте обороны Краматорска и Славянска.

Прежде всего офицер отметил серьезные укрепления в городе. По его словам, Лиман обладает развитой системой подземных бункеров и укреплений, построенных еще во времена Холодной войны. Кроме того, под городом расположены крупные подвальные помещения, пригодные для организации штабов и длительного укрытия.

Но еще важнее — географическое положение города. Поэтому захват Лимана открывает России путь для дальнейших атак на Краматорск и Славянск — ключевые опорные центры украинской обороны на востоке.

Відео дня

"Для этого врагу нужно захватить Лиман. И именно поэтому важно реагировать на угрозы, которые есть на этом направлении, чтобы не допустить врага в город. Поскольку это может грозить очень серьезными последствиями. Пока удается сдерживать врага, их глобальная инфильтрация провалилась. Если враг и дойдет до окраин Лимана, он все равно там не выживет", — подчеркнул Ящишин.

Линия фронта на Лиманском направлении. 20 ноября 2025 Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий добавил, что Россия пытается создать угрозу Лиману, наступая как с севера, так и с юга. На этом фоне украинским силам необходимо усиление резервами и ресурсами, чтобы стабилизировать линию обороны. Особое внимание он уделил ситуации в районах Торского и Заречного. С конца весны российские войска неоднократно докладывали своему командованию об их "захвате", однако фактически контроль отсутствовал.

Также Ящишин отметил, что после неудачных попыток захватить эти населенные пункты и окружить Ямполь, ВС РФ попытались атаковать южнее, перебросив на южное направление еще больше сил, в том числе подразделения беспилотных систем. Тем не менее противник понес большие потери

"Как наглядный пример – в октябре наш батальон БПЛА оказался на первом месте среди всех подразделений по количеству уничтоженной живой силы врага. То есть можете представить, сколько мы их уничтожили на этой территории. Для понимания, в начале ноября у нас был небольшой юбилей – силами нашей бригады был уничтожен десятитысячный российский дрон", — подытожил военный.

Ранее мы писали о ситуации на Северском направлении. По словам бойца ВСУ с позывным "Мучной", войска РФ давят на южную часть города и пытаются перерезать украинским пехотным группам любые возможности для маневра и выхода на более выгодные рубежи.