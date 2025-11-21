Лиман стає ключовою метою: чому ЗС РФ намагаються прорватися до міста (карта)

Збройні сили Російської Федерації нарощують тиск на Лиманському напрямку, прагнучи захопити Лиман — важливий транспортний вузол Донецької області. Однак значення міста для противника виходить далеко за межі локальної тактики.

Начальник відділу комунікації 63-ї бригади ЗСУ Ростислав Ящишин у коментарі УНІАН розповів про значення цього транспортного хаба в контексті оборони Краматорська і Слов'янська.

Насамперед офіцер зазначив серйозні укріплення в місті. За його словами, Лиман має розвинену систему підземних бункерів і укріплень, побудованих ще за часів Холодної війни. Крім того, під містом розташовані великі підвальні приміщення, придатні для організації штабів і тривалого укриття.

Але ще важливіше — географічне положення міста. Тож захоплення Лиману відкриває Росії шлях для подальших атак на Краматорськ і Слов'янськ — ключові опорні центри української оборони на сході.

"Для цього ворогу потрібно захопити Лиман. І саме тому важливо реагувати на загрози, які є на цьому напрямку, щоб не допустити ворога в місто. Оскільки це може загрожувати дуже серйозними наслідками. Поки вдається стримувати ворога, їхня глобальна інфільтрація провалилася. Якщо ворог і дійде до околиць Лиману, він все одно там не виживе", — наголосив Ящишин.

Лінія фронту на Лиманському напрямку. 20 листопада 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець додав, що Росія намагається створити загрозу Лиману, наступаючи як з півночі, так і з півдня. На цьому тлі українським силам необхідне посилення резервами та ресурсами, щоб стабілізувати лінію оборони. Особливу увагу він приділив ситуації в районах Торського і Зарічного. З кінця весни російські війська неодноразово доповідали своєму командуванню про їхнє "захоплення", проте фактично контроль був відсутній.

Також Ящишин зазначив, що після невдалих спроб захопити ці населені пункти та оточити Ямпіль, ЗС РФ спробували атакувати південніше, перекинувши на південний напрямок ще більше сил, зокрема підрозділи безпілотних систем. Проте противник зазнав великих втрат.

"Як наочний приклад — у жовтні наш батальйон БПЛА опинився на першому місці серед усіх підрозділів за кількістю знищеної живої сили ворога. Тобто можете уявити, скільки ми їх знищили на цій території. Для розуміння, на початку листопада в нас був невеличкий ювілей — силами нашої бригади було знищено десятитисячний російський дрон", — підсумував військовий.

Раніше ми писали про ситуацію на Сіверському напрямку. За словами бійця ЗСУ з позивним "Борошняний", війська РФ тиснуть на південну частину міста і намагаються перерізати українським піхотним групам будь-які можливості для маневру і виходу на більш вигідні рубежі.