"Стратегическая инициатива в руках россиян": Чмут предупредил об угрозе прорывов на фронте

Тарас Чмут утверждает, что сейчас стратегическая инициатива в войне в Украине перешла в руки врага. Оккупанты увеличивают количество горячих точек и ищут слабый участок фронта, а Силам обороны не хватает резервов, чтобы отбрасывать россиян длительное время.

О ситуации на фронте российско-украинской войны глава благотворительного фонда "Вернись живым", ветеран и военный аналитик Тарас Чмут рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 30 декабря. По его словам, в последнее время на передовой складывается тенденция, когда украинские военные теряют больше даже при попытках наступать и проводить контратаки.

"Это означает, что мы в долгую имеем не очень оптимистичный сценарий, если не изменим ситуацию грубо, но кардинально", — отметил Чмут.

На его взгляд, после завершения Курской операции на территории РФ "фактически вся стратегическая инициатива находится в руках россиян", а проводить удачные контрнаступления удается лишь на отдельных участках фронта, как в декабре под Купянском.

Відео дня

"Но глобально россияне понимают, что, увеличивая количество таких горячих мест на фронте, они ставят нас на такую растяжку, когда мы не имеем стратегических резервов и просто заходим в ситуацию, где мы вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий. Рано или поздно они где-то найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство", — сказал глава БФ "Вернись живым".

Он добавил, что сейчас Силы обороны с большими усилиями и жертвами отбрасывают оккупантов, но каждый раз количество участков фронта, где россияне пытаются активизировать наступление, увеличивается. При этом в Украине количество резервов не растет, в отличие от потерь. Чмут отметил, Силы обороны теряют личный состав не только погибшими, но и из-за санитарных потерь и увольнения по различным законным объективным причинам.

"Мобилизация падает. Как результат: мы движемся не в положительную для себя сторону на поле боя", — отметил военный аналитик.

Тарас Чмут рассказал о тенденциях на фронте. На видео с 3:25.

Грозит ли ситуация на фронте коллапсом

На вопрос ведущего об угрозе коллапса на передовой Чмут ответил, что Силы обороны не смогут сдерживать россиян бесконечно.

"Если взять график, где нанести количество Сил обороны, которые необходимы для сдерживания противника, потери, наложить количество СЗЧ и прирост от мобилизации, то, зная количество Сил обороны сейчас, увидим, через сколько времени, месяцев, мы выйдем в точку, когда они потеряют возможность сдерживать противника на стратегическом уровне", — пояснил ветеран.

Впрочем Тарас Чмут отметил, что точка коллапса есть и у россиян, хотя она находится скорее не на линии боестолкновения, а в экономике РФ.

"И ее так же можно как ускорять, так и отдалять", — отметил он.

Ситуация на фронте: что известно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в опубликованном 29 декабря интервью рассказал, что на самом деле происходит в Покровске. По его словам, россияне контролируют только половину города и несут большие потери на этом направлении.

Аналитики DeepState 29 декабря сообщали, что ВС РФ заняли половину Мирнограда Донецкой области и продвинулись в Гуляйполе Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном вечером 29 декабря интервью говорил, что РФ будет вынуждена закончить войну в 2026 году или объявить всеобщую мобилизацию, чтобы удержать численность своей армии. При этом он подчеркнул, что Украина не сможет победить без поддержки США.