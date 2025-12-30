Почему РФ должна закончить войну в 2026 году и почему Украина проиграет без США, — Зеленский (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации впервые перестали расти в 2025 году, и это означает, что Москва должна либо завершить войну в Украине, либо объявить всеобщую мобилизацию, пояснил президент Владимир Зеленский. Когда и почему завершится российско-украинская война и какую роль в возможностях Украины держать фронт играет помощь Соединенных Штатов Америки?

Президент Зеленский высказался о возможности завершения войны в интервью американскому медиа Fox News, которое появилось вечером 29 декабря. По мнению главы государства, война может закончиться в 2026 году, поскольку для удержания численности ВС РФ на существующем уровне Москва должна объявить мобилизацию, а российские власти не хотят принимать такого решения.

Украинский президент объяснил, что ежемесячно в 2025 году в РФ заключали контракт на службу в армии около 43 тыс. россиян. Примечательно то, что при таком количестве добровольцев ВС РФ в течение года не выросли, и такое произошло впервые с начала полномасштабного вторжения. На этом основании Зеленский спрогнозировал, что война может закончиться в 2026 году.

Відео дня

"Мы должны понять, что количество их солдат уменьшается, потому что до этого года их количество росло. Они мобилизовали ежемесячно, 43 000 человек подписывали контракты. И в этом году впервые количество мобилизованных людей и количество потерь совпали. Итак, в этом году, в 2025 году, впервые численность их армии перестала расти. Поэтому мы думаем, что в 2026 году, благослови нас Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей", — сказал президент.

Журналист Fox News прямо спросил Зеленского о роли военной помощи США. Глава государства ответил, что американское оружие, среди прочего, помогает отражать воздушные удары ВС РФ. Президент подчеркнул, что без США Украина действительно может проиграть.

"Все солдаты будут думать только о своих семьях, а без американской поддержки мы не можем защищать небо. И на поле боя мы используем некоторое оружие, которое мы покупаем у Америки. Некоторые боеприпасы, артиллерию и тому подобное. Без этого, конечно, мы не можем победить", — подчеркнул украинский президент.

Война РФ — детали мирных переговоров

Отметим, в интервью Зеленский затронул тему части Донецкой области, которую без боя хочет оккупировать Россия. Президент Украины заявил, что от этих территорий не будут отказываться, но Украина может провести референдум, чтобы устроить там свободную экономическую зону без присутствия украинских и российских войск.

Накануне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в резиденции в Мар-а-Лаго. По итогам встречи договорились дальше уточнять позиции по мирному плану. Трамп, среди прочего, напомнил о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по его словам, очень настроен на мир. Кроме того, по словам главы Белого дома, Кремль якобы готов присоединиться к восстановлению Украины.

Между тем 29 декабря появилось выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский чиновник заявил, что якобы украинские дроны атаковали резиденцию Путина на Валдае в Новгородской области, и поэтому Кремль планирует переформатировать переговоры по завершению войны. На слова Лаврова откликнулся Трамп: раскритиковал воздушный удар, наличие которого не подтвердили местные жители.

Напоминаем, росСМИ опубликовали кадры начала боевого дежурства ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси: где может стоять дивизион ВС РФ.